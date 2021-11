La récente Xiaomi Pad 5 est déjà vendue au rabais sur le site Cdiscount

La Xiaomi Pad 5 propose des fonctionnalités premium telles qu'un écran 120 Hz comme sur les nouveaux iPad Pro d'Apple, mais pour un prix divisé par deux, voire par trois. Lancée à 399 euros pour la version avec 128 Go de stockage, la tablette de la marque chinoise chute aujourd'hui à seulement 334 euros sur Cdiscount.

Début septembre, Xiaomi a fait comme l’effet d’une bombe en annonçant de nouveaux produits le lendemain de la keynote d’Apple. Parmi eux se trouvait la Pad 5, une tablette dotée d’une belle fiche technique pour un prix bien plus abordable que chez la concurrence. Et aujourd’hui, elle est encore plus attractive avec une réduction de 65 euros, et devient même moins chère qu’un iPad classique.

Ce qu’il faut retenir de la Xiaomi Pad 5

La puissance du Snapdragon 860

Plus de 2 jours d’autonomie

L’écran WQHD+ à 120 Hz

Au lieu de 399 euros habituellement, la Xiaomi Pad 5 avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 334 euros en utilisant le code promo MOINS25EUROS sur le site de Cdiscount.

Comme un air de premium

En se dotant d’un Snapdragon 860 épaulé par 6 Go de mémoire vive, la Xiaomi Pad 5 est une tablette très puissante. Avec cette même configuration que l’on retrouve déjà sur un smartphone de la marque chinoise (coucou le Poco X3 Pro), vous pourrez aisément exécuter toutes les tâches que vous voudrez et même lancer des jeux 3D en poussant les graphismes au maximum dans certains cas. L’expérience utilisateur est assurée sans ralentissements et il n’y a pas que ça qui promet d’être fluide, puisque la Xiaomi Pad 5 propose un excellent écran LCD de 11 pouces affichant une définition WQHD+ de 2 560 x 1 600 pixels et un taux de rafraichissement à 120 Hz. C’est impressionnant pour le prix, surtout lorsque l’on sait que ce genre de fonctionnalités sont réservées aux iPad Pro vendus deux à trois fois plus cher chez Apple.

Le look de la tablette de Xiaomi rappelle d’ailleurs fortement les tablettes haut de gamme de la firme de Cupertino, avec les bords bien arrondis et les fines bordures autour de l’écran. La Pad 5 ne prétendra en revanche pas rivaliser avec son concurrent américain sur le domaine de la photo sans capteur LiDAR ou autre, puisqu’elle embarque simplement un capteur principal de 13 mégapixels. N’espérez pas non plus une reconnaissance faciale à la pointe de la technologie ou la fonction caméra centrée pour les conférences, mais le capteur de 8 mégapixels à l’avant sera amplement suffisant pour des appels visio occasionnels.

Une autonomie dans la moyenne des tablettes du marché

En ce qui concerne l’endurance de la Xiaomi Pad 5, la batterie de 8 720 mAh permet une utilisation de plus de deux jours, sauf si vous poussez le bouchon un peu loin sur le bingewatching de séries Netflix. C’est dans la moyenne des tablettes du marché, où par exemple une partie de 30 minutes sur Fortnite vous fera perdre seulement 7 %. La recharge se fait via son port USB-C, mais ne comptez pas trop sur la rapidité, car il lui faudra un peu plus de deux heures pour passer de 0 à 100 %.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Xiaomi Pad 5.

Et la concurrence de Xiaomi ?

