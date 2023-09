Xiaomi Pad 5 : le prix est en chute libre depuis l’arrivée de la Pad 6

La Xiaomi Pad 5 a récemment été remplacée par une nouvelle mouture, mais elle reste encore aujourd'hui une tablette très convaincante. D'autant plus quand son prix passe de 399,99 euros à seulement 239 euros grâce à un code promo sur le site de Rakuten.

Il y a deux ans sortait la Xiaomi Pad 5, une tablette tactile qui nous avait réellement convaincus durant notre test : bon rapport qualité-prix, bel écran et performances au-dessus du lot. Alors certes, la marque a conçu un tout nouveau modèle nommé sobrement Xiaomi Pad 6, mais les quelques éléments cités dans la phrase précédente en font encore une bonne ardoise au quotidien. Elle est d’ailleurs en promotion et coûte 160 euros de moins grâce à un code promo.

Ce qu’on apprécie sur la Xiaomi Pad 5

Son design sobre et efficace

Son écran 120 Hz et sa fluidité au quotidien

Sans oublier sa puissance

Au départ à 399,90 euros, la Xiaomi Pad 5 (128 Go) est maintenant proposée à seulement 239 euros en utilisant le code promo ORDI20 sur Rakuten. On la trouve aussi en promotion à 249 euros sur Cdiscount.

Une tablette pratique et fluide

La Xiaomi Pad 5 ne sort pas de l’ordinaire, mais elle apporte une grande satisfaction au quotidien. Avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz et une définition WQHD+, vous êtes face à un bel écran IPS LCD de 11 pouces. On regrette par moments l’absence d’une dalle OLED, mais la navigation est fluide et les contenus sont agréables à visionner.

Esthétiquement, le produit jouit de belles finitions et est agréable à utiliser avec les bords bien arrondis et les fines bordures autour de l’écran. Au dos, on trouve un simple capteur principal de 13 mégapixels au dos, ainsi qu’un capteur de 8 mégapixels à l’avant, suffisant pour des appels occasionnels en visio.

Satisfaisante au quotidien

Les performances des ardoises Android sont parfois remises en cause, mais ici, ce n’est pas le cas. La Xiaomi Pad 5 peut se vanter d’être qualifiée de tablette puissante, grâce à son processeur Snapdragon 860. Elle est capable de faire tourner des jeux 3D, comme Fortnite, en qualité Épique, soit la plus élevée disponible. Elle répondra donc à tous les usages et sera idéale pour binge watcher vos séries préférées.

Et, pour s’adonner à vos jeux ou vos séries, le constructeur n’oublie pas de proposer une tablette endurante. Avec une batterie de 8 720 mAh, et une utilisation classique, la Pad 5 peut tenir deux à trois jours. Si vous la sollicitez trop, il faudra la recharger le soir. Avec le bloc de 22,5 W fourni dans la boîte, il faudra un peu plus de deux heures pour faire passer la tablette de 13 à 100 % d’énergie.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur la Xiaomi Pad 5.

Pour découvrir la concurrence de la Xiaomi Pad 5, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes tactiles en 2023.

