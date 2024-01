Pad 5 : Xiaomi brade sa tablette au meilleur prix pendant les soldes et sur son site officiel

La Xiaomi Pad 5 est une tablette Android dont le rapport qualité/prix nous a particulièrement plu lors de notre test. Pendant les soldes d'hiver, elle vaut encore plus le coup puisqu'on peut la trouver à 249 euros au lieu de 399 euros habituellement.

Parmi les tablettes Android abordables qui existent sur le marché, la Xiaomi Pad 5 compte certainement parmi les plus intéressantes. Si elle n’a rien de particulièrement incroyable, elle démontre tout de même une belle efficacité au quotidien et sa fiche technique est pleine de caractéristiques plutôt premium. Bref, une tablette au rapport qualité/prix excellent et qui devient encore plus recommandable pendant les soldes d’hiver grâce à une réduction de 150 euros.

Les atouts de la Xiaomi Pad 5

Un écran WQHD+ de 11 pouces rafraîchi à 120 Hz

Une puce puissante Snapdragon 860

Une bonne autonomie

Lancée à 399 euros, la tablette Xiaomi Pad 5 est désormais proposée à seulement 249 euros sur mi.com.

Pourquoi recommande-t-on la Xiaomi Pad 5 ?

La Xiaomi Pad 5 marque d’abord des points avec son design plutôt soigné et sobre, même s’il reste très simple. On a avant tout apprécié son écran LCD de 11 pouces, qui affiche une définition WQHD+ (2 560 x 1 600 pixels), avec un ratio 16:10. Ajoutons à cela une compatibilité avec le Dolby Vision pour des images encore plus détaillées. Dommage pour le petit manque de contraste par rapport à une dalle OLED. On se console heureusement avec le taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui promet une excellente fluidité et qui est surtout assez rare sur cette gamme de prix.

Côté performances, on peut compter sur une puce Snapdragon 860, épaulée par 6 Go de RAM. Avec cette configuration, vous n’aurez aucun problème de ralentissement, que ce soit pour du multitâche (avec l’affichage de deux applications en même temps, par exemple) ou encore pour faire tourner quelques jeux 3D gourmands sans pousser les graphismes au maximum. Côté logiciel, la Pad 5 s’appuie sur la solution maison de la marque, MIUI 12.5 basée sur Android 11. Enfin, côté autonomie, comptez sur une journée d’utilisation, voire deux ou trois en fonction des usages. La recharge est toutefois un peu longue.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la tablette Xiaomi Pad 5.

