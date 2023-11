La Xiaomi Pad 5 est de plus en plus abordable à l’approche du Black Friday (-40%)

À sa sortie, nous l’avons apprécié pour son look soigné, ses performances et sa fluidité. Aujourd’hui, la Xiaomi Pad 5 est une tablette que l’on recommande pour son prix qui tombe à 234,99 euros au lieu de 399 euros à sa sortie.

Xiaomi a conçu récemment une nouvelle tablette, la Xiaomi Pad 6, laissant ainsi de côté la Xiaomi Pad 5. Cette dernière sortie il y a deux ans nous avait réellement convaincus grâce à son bon rapport qualité-prix, son bel écran, et ses performances. Et même avec l’arrivée du nouveau modèle, cette ardoise garde ses bons arguments et se négocie aujourd’hui avec 40 % de remise sur son prix de base.

Ce qu’on apprécie de la Xiaomi Pad 5

Un design sobre et élégant

Une tablette puissante avec un écran 120 Hz

Une bonne fluidité au quotidien et endurante

Sortie à 399 euros, la tablette Xiaomi Pad 5 est actuellement en promotion à 234,99 euros sur le site Rakuten.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Xiaomi Pad 5. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Xiaomi Pad 5 au meilleur prix ?

Pourquoi la Xiaomi Pad 5 vaut-elle toujours le coup ?

La Xiaomi Pad 5 a beau avoir été remplacé il y a peu par la Pad 6, elle reste une bonne tablette à conseiller. . Elle jouit de belles finitions et apporte une grande satisfaction au quotidien avec son écran de 11 pouces rafraîchi à 120 Hz et sa définition WQHD+. On regrette par moments l’absence d’une dalle OLED, mais la navigation est fluide et les contenus sont agréables à visionner.

L’ardoise tactile peut se vanter d’être qualifiée de tablette puissante, grâce à son processeur Snapdragon 860. Elle est capable de faire tourner des jeux 3D, comme Fortnite, en qualité Épique, soit la plus élevée disponible. Elle répondra donc à tous les usages sans broncher. Elle peut tenir deux à trois jours grâce à sa batterie de 8 720 mAh, mais si vous la sollicitez trop, il faudra la recharger le soir. Avec le bloc de 22,5 W fourni dans la boîte, il faudra un peu plus de deux heures pour faire passer la tablette de 13 à 100 % d’énergie.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur la Xiaomi Pad 5.

Si vous avez un budget restreint et que vous souhaitez découvrir d’autres références que la Galaxy Tab S9 FE de Samsung, nous vous invitons à lire notre guide des meilleures tablettes pas chères en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.