Le prix de la Xiaomi Pad 5 en chute libre : 215 € au lieu de 399 € durant le Black Friday

La Xiaomi Pad 5 est une tablette simple, mais efficace : elle propose un bel écran, de la puissance et de la fluidité. Ce qui en fait l'accessoire parfait tant à la maison qu'en déplacement. Et si c'était la prochaine ? Durant le Black Friday, son prix passe de 399 euros à seulement 215 euros sur Rakuten.

Pour Noël, et si une tablette tactile était le bon cadeau ? C’est le bon accessoire entre le smartphone et l’ordinateur portable, pour de la lecture, du jeu vidéo ou pour regarder des films et des séries. C’est là que le Black Friday entre en jeu : cette période pourrait vous permettre de vous en procurer une à un prix attractif. Parmi les modèles en réduction, il y a la Xiaomi Pad 5 : son prix passe de 399 euros à seulement 215 euros sur Rakuten ces jours-ci.

La Xiaomi Pad 5 en bref

Un bel écran 120 Hz ;

Une tablette qui offre suffisamment de puissance pour être bien fluide ;

Un design sobre, mais efficace.

À sa sortie en 2021, la Xiaomi Pad 5 était proposée à 399 euros. Grâce au Black Friday, son tarif est bien réduit : cette tablette Xiaomi n’est plus qu’à 214,99 euros chez Rakuten avec le code promo BLACK20, soit 46 % en moins.

La Xiaomi Pad 5 offre tout ce qu’il faut pour regarder des séries…

Une tablette tactile, c’est avant tout un écran. Ici, la Xiaomi Pad 5 propose une dalle IPS LCD de 11 pouces avec un ratio 16:10. Pas d’Oled, ce qui fait que le contraste n’est pas des meilleurs, mais cela reste correct. Pour compenser cela, cet appareil offre une belle définition WQHD+ ainsi qu’un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz (idéal pour la fluidité des animations et le jeu vidéo). La luminosité maximale n’est pas des meilleures et l’écran n’est pas des plus calibrés par défaut, mais pour une tablette tactile pas chère, c’est très correct.

Pour regarder des films et des séries dans les meilleures conditions, on trouve quatre haut-parleurs à l’intérieur de l’appareil. En pratique, ils restituent bien le son avec des basses relativement timides, ce qui là aussi est assez normal. Petit mot sur la photo : il y a un capteur photo arrière de 13 Mpx ainsi qu’un capteur selfie de 8 Mpx. Rien d’impressionnant, mais ils se montrent utiles pour des appels vidéo ou pour envoyer quelques photos. Pour les graphistes, la Xiaomi Pad 5 est compatible avec le Xiaomi Smart Pen, qui permet de dessiner dessus. Un stylet également utile pour de la prise de note manuscrite.

…et proposer une belle fluidité au quotidien

Pour assurer de bonnes performances, la Xiaomi Pad 5 s’est dotée du SoC Snapdragon 860 de Qualcomm. C’est cette puce, épaulée par 8 Go de RAM, qui en fait une tablette puissante. Pas de quoi jouer à Fortnite en qualité graphique maximale à 60 FPS, mais en baissant les paramètres, on peut jouer de manière fluide. Comptez sur 128 Go de stockage pour stocker vos photos, applications et autres fichiers.

Parlons batterie : c’est un gros accumulateur de 8720 mAh qui alimente la Pad 5. En l’utilisant le matin et le soir chez soi à la maison, elle peut tenir sans problème durant trois jours. Et pour une utilisation intense, comptez une journée d’autonomie. Quant à la charge, un chargeur de 22,5 W est fourni avec la tablette, assurant le passage de 10 à 100% de batterie en plus de deux heures. La Xiaomi Pad 5 proposait déjà un rapport qualité/prix intéressant et à 215 euros, ça l’est encore davantage.

Pour en savoir plus sur cette tablette, nous vous invitons à lire notre test de la Xiaomi Pad 5.

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

