Ma French Bank lance une nouvelle offre bancaire avec un compte à moitié prix

La néobanque 100 % française Ma French Bank propose en ce moment un deal très intéressant concernant son compte "Idéal". Vous pouvez en effet souscrire pour 2,90 euros par mois au lieu de 6,90 euros mensuels pendant 6 mois.

Ma french Bank fait partie de nos néobanque préférées. Comme son nom l’indique, elle a l’avantage d’être 100 % française et donc de vous faire bénéficier d’un RIB français, ce qui n’est pas le cas pour de nombreuses néobanques. Son offre est on ne peut plus claire et adaptée à une jeune clientèle désireuse de voyager grâce à ses avantages tarifaires à l’étranger. C’est d’ailleurs le bon moment si vous aviez prévu d’ouvrir un compte dans une néobanque, car Ma French Bank propose en ce moment son compte « Idéal » à moitié prix.

Un compte chez Ma French Bank, c’est quoi ?

Aucuns frais à l’étranger sur les paiements et les retraits

Les assurances VISA

Suivi des dépenses en temps réel

En ce moment, les nouveaux clients Ma French Bank ont la possibilité d’ouvrir un compte « Idéal » avec les 6 premiers mois à 2,90 euros par mois au lieu de 6,90 euros mensuels.

Une vraie néobanques française

Créée dans le courant de l’année 2019 par La Banque Postale, Ma French Banque a été pensée comme une alternative française aux néobanques les plus populaires comme N26 ou Revolut. Contrairement à beaucoup de néobanques, MFB ne propose pas d’offre gratuite, mais la cotisation d’entrée pour obtenir un compte et une carte est très basse: 2,90 euros par mois. Son gros avantage est qu’elle ne demande aucuns frais sur les paiements et les retraits à l’étranger, quel que soit le compte choisi. Il est aussi possible d’ouvrir un compte sans aucune garantie de revenu. C’est donc une option bien pratique pour l’ouverture d’un compte secondaire prévu pour ce type d’usage.

Les comptes MFB sont liés à l’organisme VISA. Quel que soit le compte, un client bénéficie des assurances de l’organisme, notamment en ce qui concerne les voyages. On compte donc sur la gratuité du rapatriement médical en cas d’accident à l’étranger ou la prise en charge du remboursement de lunettes en cas de perte ou de casse. Avis aux globe-trotters donc.

Une application simple et solide

En tant que néobanques, MFB avait fort à faire pour faire concurrence aux cadors du genre en ce qui concerne son application mobile. Su ce point on peut dire que le contrat est bien rempli. Disponible sur iOS et Android, l’application se veut simple (voire simpliste) avec principalement une visualisation globale de son compte depuis l’écran principal. Son gros avantage est qu’elle permet de visualiser en direct tout l’historique de ses opérations quand beaucoup de banques en lignes donnent un délai de 24 heures pour afficher les mouvements de fond.

Visuellement, l’organisation des catégories et des onglets est aussi très bien pensée avec une séparation via code couleur et des menus en police de caractère assez gros. De cette manière, on a l’impression que tout est fait pour simplifier la navigation. On apprécie aussi la présence de certaines fonctionnalités bien pratiques comme les virements par SMS ou la possibilité de réaliser des cagnottes personnalisées avec un visuel dédié très pratique. Dommage que la prise en compte de l’authentification biométrique ne soit pas encore à l’ordre du jour et que seuls Apple Pay et Samsung Pay sont disponibles pour les paiements mobiles.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur Ma French Bank.

Comment s’inscrire et profiter de l’offre ?

L’inscription à Ma French Bank est rapide et ne prend qu’une dizaine de minutes en passant par le site officiel. Les documents demandés sont peu ou prou les mêmes qu’ailleurs : un justificatif d’identité valide (pièce d’identité, passeport ou titre de séjour), un second justificatif d’identité (carte vitale, permis de conduire, carte d’étudiant…) et un RIB à votre nom d’une banque française ou de l’UE. Si votre dossier est validé, vous recevrez un mail d’ouverture vous demandant de verser 50 euros par virement. Une fois la somme versée, vous recevrez un dernier mail vous indiquant que votre carte va vous être envoyée. Comptez entre 7 et 15 jours jusqu’à la boîte aux lettres. Des identifiants provisoires vous seront envoyés par SMS, qu’il faudra utiliser lors de la synchronisation avec l’application de votre smartphone.

Vous pourrez donc utiliser la carte de votre compte Idéal pour 2,80€ par mois au lieu de 6,90 euros mensuels.

