La plus puissante configuration du Microsoft Surface Laptop Go perd 300 €

Le Surface Laptop Go est l'ordinateur portable le moins cher disponible chez Microsoft. Seulement voilà, si vous voulez la plus puissante configuration avec un Intel Core i5 et un SSD de 256 Go, il faut tout de même débourser 999 euros, mais pas aujourd'hui grâce à cette excellente promotion sur Amazon.

La gamme Go chez Microsoft propose des objets technologiques moins chers que les produits classiques de la firme de Redmond. Le constructeur a tout d’abord rendu plus abordables ses tablettes hybrides avec la Surface Go, pour ensuite adopter la même stratégie avec les ordinateurs portables. C’est comme ça qu’est né le Surface Laptop Go l’année dernière et aujourd’hui il coûte 300 euros de moins pour le modèle le plus puissant.

Ce qu’il faut retenir du Microsoft Surface Laptop Go

Un design tout aussi élégant que les laptops classiques

Un écran PixelSense de 12,45 pouces au format 2:3

Le SSD plus rapide que la mémoire eMMC

L’expérience logicielle maîtrisée

Au lieu de 999 euros habituellement, le Microsoft Surface Laptop Go avec 256 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 699 euros sur Amazon, soit 30 % de réduction. C’est actuellement le meilleur prix affiché sur le web.

Un PC portable idéal pour (télé)travailler

Le Microsoft Surface Laptop Go est un ordinateur portable que l’on aime transporter avec soi. La machine pèse seulement 1 kilo sur la balance et propose de petites dimensions (28 x 20 x 1,6 cm) pour se glisser facilement dans un sac, donc parfait pour les étudiants et les professionnels. Le design est aussi un atout, car il hérite de l’excellence des finitions et le souci du détail qui ont fait la réputation de la gamme Surface de Microsoft.

Si c’est la puissance que vous recherchez en revanche, le Surface Laptop Go n’est pas un ordinateur pour vous. Avec son Intel Core i5 1035G1 de dixième génération et ses 8 Go de mémoire vive, il n’est pas capable de lire les jeux 3D, comme Fortnite qui tournera en faible à 20 fps. On fait pas de miracles sans carte graphique dédiée, mais ça suffit pour faire une partie d’Among Us ou de Hearthstone en revanche. Cependant, pour (télé)travailler c’est le top, où vous aurez la possibilité de lancer tous vos logiciels gourmands favoris (compatible avec Windows 10S) tout en profitant d’une expérience utilisateur sans ralentissements. De plus, on a là un SSD de 256 Go de stockage, donc une grande capacité avec une rapidité d’exécution bien plus appréciable que la mémoire eMMC.

C’est moi ou l’écran parait plus grand ?

Ce PC portable est compact et l’écran ne propose donc pas une très grande diagonale. La dalle LCD PixelSense ne fait que 12,4 pouces, mais elle parait beaucoup plus grande qu’un écran 12,4 pouces classique grâce à son ratio 2:3, le même que sur les tablettes Surface. Du coup, le moniteur intégré peut afficher autant d’informations qu’un écran de plus de 13 pouces, ce qui est très confortable pour naviguer sur Internet et lire nos articles sur Frandroid. Il faut toutefois savoir que la définition n’est pas Full HD, mais HD+ à exactement 1 536 x 1 024 pixels.

En ce qui concerne l’autonomie, on peut dire que l’ordinateur abordable de Microsoft est dans la moyenne en tablant sur une utilisation de 7 heures avec un usage mixte mêlant navigation web, bureautique, un peu de retouche photo légère et du streaming de musique. Ça tient toute la journée, mais si besoin la charge rapide via USB-C est plutôt efficace : de 0 à 100 % en 1h30 avec le chargeur de 39 W fourni.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Microsoft Surface Laptop Go.

