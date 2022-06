Microsoft fait chuter le Surface Laptop Go (128 Go) à un prix jamais vu

Le Surface Laptop Go fait partie des PC portables les plus abordables de chez Microsoft. Noté 8/10 lors de notre test, nous le recommandons chaudement d’autant plus que le modèle 128 Go tombe à 550 euros contre 799 euros habituellement.

Sorti il y a près de 2 ans, le Surface Laptop Go de Microsoft est un PC portable très réussi. Il n’est certes pas le plus puissant ni le plus endurant, mais cet ordinateur portable suffira amplement pour accomplir les tâches du quotidien. À la fois compact et bien fini, cet ultrabook offre une expérience logicielle réussie et se trouve à un bien meilleur prix aujourd’hui grâce à cette remise de près de 250 euros.

Le Surface Laptop Go en quelques mots

Un design premium avec de belles finitions

Un bel écran de 12,4 pouces au format 2:3

L’expérience logicielle proposée

Affiché au prix de 799 euros, le Microsoft Surface Laptop Go (i5, 8 Go RAM, 128 Go) est actuellement en promotion à 550 euros sur le site du constructeur, soit près de 250 euros d’économie sur la facture.

L’ultrabook idéal à emmener partout avec soi

Avec le suffixe « Go », le Microsoft Surface Laptop se veut moins haut de gamme que les autres modèles, mais profite du savoir-faire de la marque avec une qualité de fabrication tout aussi réussie. Ce PC portable à la particularité de peser seulement 1 kilo et d’avoir de petites dimensions (28 x 20 x 1,6 cm) pour se glisser facilement dans un sac. C’est un format parfait pour les étudiants et les professionnels.

Sa petite taille s’accompagne d’un écran LCD de 12,4 pouces, mais avec un format 2:3 qui lui permet d’afficher autant d’informations qu’un écran de 13 pouces de diagonale. En revanche la dalle ne dispose pas d’une définition de 1 920 x 1 080 pixels, mais de 1 536 x 1 024 pixels. Néanmoins, la dalle affiche un bon taux de luminosité et offre un bon confort visuel que ce soit pour la navigation web ou regarder du contenu.

Une expérience fluide assurée

Loin d’être réputé pour ses performances, l’ultrabook Surface Go est une solution qui s’adresse davantage aux étudiants et aux travailleurs. Ce modèle propose un Intel Core i5 1035G1 de dixième génération couplé à 8 Go de mémoire vive. Une configuration capable d’exécuter diverses tâches quotidiennes, bureautiques classiques ou pour de la lecture vidéo, mais pas pour jouer à des jeux 3D gourmands. Livré avec une version S de Windows 10, il est largement possible de passer à une version 10 ou 11 classique de l’OS si besoin pour une expérience utilisateur fluide. Côté stockage, un SSD de 128 Go a été prévu, afin de vous offrir une bonne réactivité.

Niveau autonomie, Microsoft promet une endurance de 13 heures. Dans les faits on obtient une autonomie proche des 7 heures en utilisation mêlant navigation sur le web, bureautique et écoute de musique. On apprécie surtout la charge rapide via USB-C qui est plutôt efficace : de 0 à 100 % en 1h30 avec le chargeur de 39 W.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test sur la Surface Laptop Go de Microsoft.

