Surface Laptop Go : cet ultraportable léger de Microsoft est à moitié prix en cette fin de soldes

Confortable, bien fini et très léger, le Microsoft Surface Laptop Go est un petit PC portable idéal pour le travail en mobilité. Il n'est certes pas le plus performant de sa catégorie, mais il offre heureusement une expérience très agréable dans l'ensemble. On l'apprécie encore plus quand il est proposé à moitié prix comme chez Carrefour qui, pendant les soldes d'été, l'affiche à 399 euros au lieu de 799 euros.

Tous les travailleurs n’ont pas besoin d’un PC portable ultra-puissant (et ultra-cher) au quotidien et peuvent tout à fait se contenter d’une machine légère et suffisamment efficace pour les tâches du quotidien. Le Microsoft Surface Laptop Go fait justement partie de ces laptops grand public que l’on peut emporter partout avec soi et qui délivre juste ce qu’il faut de performances pour une utilisation classique. Un ultraportable que nous avons beaucoup apprécié lors de notre test, et que l’on recommande bien plus quand son prix baisse de moitié, comme actuellement en cette fin de soldes d’été.

Les points forts du Microsoft Surface Laptop Go

De belles finitions

Une dalle confortable de 12,4 pouces au format 2:3

Une expérience logicielle maîtrisée

Lancé à 799 euros, le Microsoft Surface Laptop Go (128 Go) est désormais affiché à 399 euros chez Carrefour.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Microsoft Surface Laptop Go. Le tableau se met à jour automatiquement.

Léger comme une (grande) plume

Avec sa gamme Go, composée de produits affichés à un prix plus agressif que d’ordinaire, Microsoft réutilise son savoir-faire en matière de design sans trop faire de concessions sur la qualité de fabrication. Malgré son prix bas, le Microsoft Surface Laptop Go présente ainsi un design sobre et franchement réussi. La marque a notamment misé sur de l’aluminium, qui offre une bonne rigidité, et du plastique, qui allège la machine. Et justement, cet ultraportable a le net avantage de ne peser que 1 100 grammes : on peut ainsi l’emporter partout très facilement. Ses petites dimensions (28 x 20 x 1,6 cm) lui permettent en plus de se glisser aisément dans un sac et de s’y faire oublier. Les travailleurs nomades et les étudiants devraient apprécier.

Côté écran, on a ici droit à une dalle LCD de 12,4 pouces, au format 2:3, bien plus pratique que le 16:9 puisqu’il permet d’afficher de plus grandes pages de travail. Toutefois, on doit se contenter d’une définition de 1 536 x 1 024 pixels, ce qui est un peu décevant. Heureusement, la dalle est correctement calibrée avec une bonne luminosité maximale et un taux de contraste correct. Pour ce qui est de la connectique, on retrouve un port USB-C, un port USB-A et un port jack 3,5 mm.

Des performances suffisantes

Avec son processeur Intel Core i5-1035G1 cadencé à 1 GHz (boost jusqu’à 3,60 GHz) et couplé à 8 Go de mémoire vive, ce Surface Laptop Go ne sera clairement pas le PC portable le plus performant de sa catégorie. En optant pour une ancienne génération de processeurs, la marque fait aussi des économies… Rassurez-vous, cet ultraportable parvient tout de même à exécuter correctement diverses tâches du quotidien, comme la navigation sur le web ou encore de la bureautique. Livré avec une version S de Windows 10, il est de plus largement possible de passer à une version 10 ou 11 classique de l’OS si besoin pour une expérience utilisateur bien fluide. Le tout est complété par un stockage SSD NVMe de 128 Go, afin de gagner en réactivité.

Enfin, côté endurance, si le fabricant annonce 13 heures d’utilisation, dans les faits, l’autonomie est plus proche des 7 heures. Ce n’est certes pas la meilleure autonomie du marché, mais cela reste convenable. La recharge en USB-C est heureusement plutôt rapide : avec le chargeur de 39W fourni, elle s’opère en un peu moins de 1h30.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Microsoft Surface Laptop Go.

