Le dernier TV OLED de Philips perd 600 € pour le Black Friday chez la Fnac

Pas de temps à perdre chez la Fnac qui a pris la décision de mettre en ligne ses offres Black Friday une semaine en avance. À cette occasion, le marchand propose une très belle offre sur le dernier téléviseur OLED de Philips qui profite de 600 euros de remise en comparaison de son prix habituel.

Toujours aussi incontestable en 2021, les téléviseurs OLED restent les meilleurs produits haut de gamme sur le segment grâce à une qualité d’image exceptionnelle permise via un taux de contraste presque infini entre noir profond et grande luminosité, surtout en HDR. Les modèles de Philips y associent en plus Ambilight : un système d’éclairage arrière qui reproduit les couleurs des images affichées à l’écran dans l’objectif de les projeter sur le mur derrière le téléviseur.

Le téléviseur Philips OLED 856 en bref

Une excellente dalle OLED 4K compatible Dolby Vision

Une compatibilité HDMI 2.1 pour le jeu vidéo : 4K à 120 Hz & taux de rafraichissement variable

Android TV et tout son catalogue d’application (et sa compatibilité Chromecast)

Sa technologie Ambilight unique et très réussie

Au lieu de 1800 euros habituellement, la Philips OLED 856 passe à moins de 1200 euros dans sa version 55 pouces sur Fnac.com à l’occasion des offres Black Friday du marchand français, qui aime bien prendre de l’avance.

Un téléviseur sans défaut ?

Le téléviseur OLED 856 de Philips coche toutes les cases du téléviseur parfait en 2021 : il est équipé d’une dalle OLED avec une compatibilité HDR10+ & Dolby Vision qui offre forcément d’excellents contrastes, mais aussi une bonne luminosité maximale et des couleurs très vives et complètes. Pour les joueurs, le téléviseur est équipé de 4 ports HDMI 2.1 qui lui permettent d’atteindre une définition 4K avec un taux de rafraichissement adaptatif jusqu’à 120 Hz sur les périphériques compatibles, comme la PS5 et la Xbox Series X ainsi que les derniers GPU de Nvidia et d’AMD pour les joueurs PC. Complété par un système son tiers en remplacement des haut-parleurs assez basiques du téléviseur (par exemple le Sonos Beam 2), la solution de Philips cocherait toutes les cases du téléviseur polyvalent parfait.

Assez rare dans le domaine des téléviseurs, le Philips OLED 856 est équipé d’une fonctionnalité majeure que l’on ne retrouve chez aucun concurrent : Ambilight. Cette technologie propre à Philips équipe le dos du téléviseur de LED qui reproduisent les couleurs affichées sur la dalle pour les projeter sur le mur arrière, une excellente idée qui apporte une meilleure immersion sur tous les contenus comme la technologie est native au téléviseur et non exclusive à une application.

Android TV 10 natif

Cerise sur le gâteau, le téléviseur de Philips embarque nativement Android TV dans sa version 10. Le système d’exploitation de Google propose ce qui se fait de mieux en système embarqué grâce à un catalogue d’application très important avec toutes les applications de SVOD que l’on peut retrouver sur le marché ainsi que de nombreuses autres applications tierces qui pourront être installées sur le téléviseur sans passer par un boîtier externe en plus de l’incontournable fonctionnalité Chromecast. Enfin, Android proposera très prochainement une fonctionnalité pour contrôler simplement Android TV depuis son smartphone ce qui rendra encore meilleures les synergies entre Android TV et Android, en plus du contrôle vocal déjà permis grâce à Google Assistant via un téléphone ou une enceinte équipée de l’assistant de Google comme le Nest Audio.

Le Black Friday, c’est maintenant ?

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, mais plusieurs marchands ont choisi de mettre leurs offres en ligne en avant-première. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera officiellement le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des avant-premières ou des offres qui seront mises en ligne sur la vraie journée de lancement :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.