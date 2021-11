Une balance connectée à moins de 10 € ? C’est chez Xiaomi pendant le Black Friday

Xiaomi ne s'arrête pas en si bon chemin et continue de proposer des tarifs avantageux sur ses produits à l'approche du Black Friday. Sa balance connectée Mi Smart Scale 2 ne fait pas exception, puisque son prix passe de 19,99 euros à 9,99 euros sur le site officiel de la marque.

Par rapport aux modèles traditionnels, les balances connectées permettent de suivre l’évolution de notre forme physique et d’analyser certains aspects de notre corps. Même s’il faut prendre les résultats avec des pincettes, ces balances peuvent être des aides pratiques au quotidien. Et si la marque Withings figure sur le haut du podium, d’autres constructeurs se défendent bien. C’est le cas de Xiaomi, qui propose sa Mi Smart Scale 2 à un prix défiant toute concurrence à l’approche du Black Friday.

Ce qu’il faut retenir de la Xiaomi Mi Smart Scale 2

Une balance avec un capteur haute précision

Une application pratique

Jusqu’à 16 profils différents pris en charge

Habituellement vendue à 19,99 euros, la balance intelligente Xiaomi Mi Smart Scale 2 est désormais disponible à 9,99 euros sur le site officiel de la marque.

Une balance au design épuré

À première vue, la balance connectée Mi Smart Scale 2 de Xiaomi adopte un fini plutôt élégant et sobre, qui tranche un peu avec son prix très bas. Toute vêtue de blanc, elle est surmontée d’une plaque en verre trempé. Et ici, pas d’écran intégré, mais de petites LED qui s’allument lorsque vous montez dessus et qui affichent uniquement votre poids.

Là où la Mi Smart Scale 2 veut se démarquer, c’est au niveau de sa précision : elle intègre en effet des capteurs qui peuvent, selon la marque, détecter des changements subtils dans le corps, comme une légère variation de poids. Cette balance dispose d’ailleurs d’une fonction de calcul du poids jugé idéal selon l’âge, la taille, l’IMC et d’autres données. Au niveau de sa plage de mesure, la balance supportera un poids maximal de 150 kg. Au niveau du prix très réduit, la précision ne pourra sans doute pas se mesurer à celle promise par des balances plus onéreuses, mais avec un tarif aussi abordable, elle fera bien l’affaire. Pour avoir accès à tout un tas d’informations, y compris vos courbes de poids et vos changements corporels, rendez-vous sur l’application Mi Fit.

Un modèle multifonctions

Cette balance intelligente propose aussi d’autres fonctionnalités qui peuvent s’avérer très utiles au quotidien. En effet, elle ne pèse pas seulement les humains, mais aussi les objets. Colis, aliments… L’appareil peut peser diverses choses à partir de 100 grammes.

Autrement, pour les humains, la Mi Smart Scale 2 pourra être utilisée par toute la famille, puisqu’elle pourra mémoriser jusqu’à 16 profils différents. Elle pourra même être capable de reconnaître automatiquement qui monte dessus, grâce à son système de reconnaissance intelligente. Des invités pourront tout aussi bien l’utiliser, sans que leurs données ne soient enregistrées. Enfin, la balance fonctionne avec des piles AAA.

Lire aussi

Quelles sont les meilleures balances connectées en 2021 ?

Le Black Friday, c’est maintenant ?

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, mais plusieurs marchands ont choisi de mettre leurs offres en ligne en avant-première. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera officiellement le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des avant-premières ou des offres qui seront mises en ligne sur la vraie journée de lancement :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.