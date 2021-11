Le micro-casque HyperX Cloud Alpha Pro est à -50 % pour le Black Friday

Le monde des périphériques gaming profite aussi du Black Friday pour sacrifier les prix de nombreuses références. Cette fois-ci c'est côté micro-casque que ça se passe avec le HyperX Cloud Alpha Pro qui bénéficie d'une belle réduction de prix chez la Fnac en passant de 99,99 à 49,99 euros.

HyperX est une référence certaine dans le monde des périphériques gaming et plus particulièrement rayon casque avec la célèbre gamme « Cloud ». Le HyperX Cloud Alpha Pro représente le parfait compromis entre le moyen et le haut de gamme de la marque. Il profite en ce moment d’une réduction de 50% sur son prix d’origine chez la Fnac pendant la période du Black Friday.

Le HyperX Cloud Alpha Pro, c’est quoi ?

Design et confortable

Le microphone amovible à réduction de bruit

Compatible PC et consoles

Habituellement proposé aux alentours des 100 euros, le micro-casque HyperX Cloud Alpha Pro est actuellement disponible à 49,99 euros chez la Fnac pendant la période de Black Friday.

Un casque confortable parfait pour les longues sessions gaming

Le HyperX Cloud Alpha Pro prend la forme circum-auriculaire caractéristique de la désormais large gamme de la marque avec toujours cette impression de solidité et de confort une fois posé sur la tête. Cette sensation est d’ailleurs encore renforcée grâce au cadre en aluminium qui englobe les écouteurs du casque. Cette solidité n’est d’ailleurs pas exclusive au casque puisque le Cloud Alpha Pro est équipé d’un câble tressé, amovible et très résistant. Pour l’ergonomie et afin d’être utilisé sur la durée, HyperX a pensé à ce que l’arceau de soutien soit élargi et doté d’un cuir plus doux et plus souple. Les écouteurs sont eux-mêmes rembourrés de mousse à mémoire de forme afin de ne pas gêner le contour des oreilles et

Le son et le savoir-faire de HyperX pour pas cher

Parlons maintenant de la partie sonore, comme d’habitude avec HyperX, il est excellent avec un bon rendu des médiums de qualité. Le rendu est rond avec des basses bien présentes et peu de distorsion. Il est ainsi très aisé de profiter de tous les types de contenu, du jeu à la musique en passant par le chat vocal grâce au microphone amovible à réduction de bruit de très bonne qualité, comme d’habitude avec la marque. Pas de mode sans-fil, mais une compatibilité multi-plateforme que ce soit sur PC ou console, même de dernière hé=génération, simplement en branchant le casque à la manette.

