Xiaomi Mi Pad 5 : l’outsider des tablettes perd 70€ pour le Black Friday

Après les iPad et les Samsung Galaxy Tab, c'est au tour de Xiaomi de profiter du Black Friday pour mettre en avant sa Mi Pad 5. Cette dernière est proposée à 329 euros au lieu de 399 et devient l'une des tablettes les plus compétitives du moment.

Xiaomi est de retour sur le marché de la tablette tactile et ne fait pas les choses à moitié avec la Xiaomi Pad 5. Cette dernière dispose en effet d’une très belle fiche technique pour son positionnement prix et peut même aller singer Samsung sur son propre terrain. C’est d’ailleurs encore un meilleur investissement en ce moment pendant la Black Friday puisqu’elle se retrouve sur eBay avec 70 euros en moins par rapport à son prix de lancement.

Les caractéristiques de la Xiaomi Mi Pad 5

Un écran WQHD+ à 120 Hz

Un puissant Snapdragon 860

Une bonne autonomie

Lancé au prix de 399 euros, la nouvelle tablette Xiaomi Pad 5 dans sa version 128 + 6 Go de RAM devient encore plus abordable pendant le Black Friday. Elle est en effet proposée à 329 euros sur eBay.

Un tablette accessible, mais performante

La Xiaomi Pad 5 est clairement là pour s’imposer comme alternative aux cadors du marché chez Apple ou Samsung. Elle mise sur une partie technique solide qui pourrait presque se retrouver dans une tablette Premium. Elle embarque en effet un Snapdragon 860, lui-même épaulé par 6 Go de RAM, soit le même configuration qu’un Poco X3 Pro. Côté écran, elle dispose d’une dalle LCD IPS de 11 pouces, affichant une définition WQHD+ de 2 560 x 1 600 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cette dernière est même pourvue d’un mode Dolby Vision pour une meilleure gestion du HDR.

Autant dire qu’avec une telle configuration, la Xiaomi Mi Pad 5 est capable de faire tourner à peu près tout, même des jeux gourmands en ressources. Elle peut s’avérer un très bon allier de travail en y couplant un clavier Bluetooth, un peu à l’image d’un iPad Pro.

Un appareil photo correct et une autonomie qui tient la route

Concernant le design, cette tablette reprend assez le design haut de gamme caractéristique d’Apple avec les bords bien arrondis et les fines bordures autour de l’écran. Ce n’est pas forcément le cas de la partie photo qui peine à rivaliser avec l’iPad, mais qui n’est pas forcément dénué d’intérêt. On retrouve un simple capteur principal de 13 mégapixels au dos, ainsi qu’un capteur de 8 mégapixels à l’avant, largement à même de gérer des appels en visio.

La Xiaomi Pad 5 intègre une batterie de 8 720 mAh permettant une utilisation de plus de deux jours en moyenne. La recharge se fait via son port USB-C, mais ne comptez pas trop sur la rapidité, car elle ne dispose pas de charge rapide et il lui faudra un peu plus de deux heures pour être à 100 %.

