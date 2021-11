Le MacBook Pro 13 M1 (SSD 256 Go) est à son prix le plus bas sur Amazon

Lancé fin 2020, le MacBook Pro 13 M1 a fait partie des premiers ultraportables d'Apple à embarquer la nouvelle puce de la marque basée sur une architecture ARM. Ce modèle est toujours aussi intéressant aujourd'hui, d'autant plus que le prix de la version avec un SSD de 256 Go + 8 Go de RAM n'a jamais été aussi bas sur Amazon. Il est ainsi passé de 1 449 euros à 1 249 euros sur la plateforme.

C’est en octobre dernier qu’Apple a officialisé l’arrivée de son nouveau MacBook Pro 14 M1, qui embarque le nouveau SoC Apple M1 Pro. Malgré cette relève qui apporte avec elle son lot d’améliorations et un boost de puissance considérable, le MacBook Pro 13 M1, le premier modèle à avoir été propulsé par la puce M1, reste une version toujours aussi recommandable aujourd’hui. En plus, la sortie de son successeur lui permet aussi d’afficher un prix réduit, comme en ce moment avec la promotion de 200 euros dont il bénéficie.

Les points forts du MacBook Pro M1

Des finitions toujours aussi soignées

La puce M1 ultra-puissante

Une grosse autonomie

Habituellement affiché à 1 449 euros, le MacBook Pro 13 M1 avec 8 Go de RAM et 256 Go de SSD est désormais disponible à 1 249 euros sur Amazon. Il s’agit du prix le plus bas constaté sur la plateforme.

Sachez aussi que le MacBook Air 13 M1 (SSD 256 Go + 16 Go RAM) est disponible au même prix, à 1 249,99 euros au lieu de 1 359,99 euros chez Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le MacBook Pro 13 M1. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un design toujours aussi premium

En lançant sa nouvelle gamme de MacBook Pro 13 M1 en 2020, Apple n’a pas jugé bon de changer un design qui a déjà fait ses preuves. On retrouve donc le même châssis en aluminium auquel la marque nous a habitués, ainsi qu’un écran Retina True Tone de 13 pouces, compatible avec une très large gamme de couleurs, ainsi qu’un clavier Magic Keyboard et un TouchPad. L’ensemble offre une excellente qualité, comme la marque à la Pomme sait si bien le faire.

Un gain de puissance permis par la puce M1

Mais la nouveauté majeure qui a été introduite avec ce MacBook Pro 2020, c’est l’intégration de la puce Apple M1. Ce processeur, basé sur une architecture ARM comme les iPhone et les iPad, apporte un boost de puissance considérable par rapport à l’ancienne génération qui embarquait de son côté des Intel Core. Concrètement, cette nouvelle puce offre des performances de processeur jusqu’à 2,8 fois supérieures ainsi que des performances graphiques jusqu’à 5 fois plus rapides. Avec une telle configuration, vous pourrez faire tourner toutes vos applications sans aucune baisse de régime, y compris des jeux 3D, qui se lanceront sans aucun ralentissement.

Si le MacBook Air M1 s’est débarrassé des ventilateurs, le modèle Pro M1 en embarque encore. Mais ils se déclencheront très rarement, et même s’ils le font, le MacBook restera très silencieux. Dans tous les cas, vous n’aurez pas à vous inquiéter d’une surchauffe, puisque la gestion de la chaleur sera bien maîtrisée par la machine.

Le basculement vers l’architecture ARM, qui a remplacé la X86, impose tout de même une réécriture obligatoire des applications, dont certaines pourraient ne plus être compatibles. La transition prendra quelque temps, mais pas de panique : les applications qui ne fonctionnent pas nativement sur l’architecture ARM pourront être émulées grâce à l’outil Rosetta 2. Elles tourneront ainsi sans encombre puisque Rosetta assurera lui-même la conversion.

Une autonomie améliorée

Le MacBook Pro 13 M1 peut se vanter d’avoir une meilleure autonomie que les anciennes versions. Ce modèle peut ainsi tenir environ 20 heures avec une utilisation normale, et 10 heures avec un usage intensif. L’ultraportable sera bel et bien endurant, aussi bien pour ceux qui voudraient exécuter des tâches simples de bureautique que pour les créatifs qui voudraient travailler sur des logiciels gourmands, ou sur du montage vidéo, par exemple. Du côté de la connectique, le MacBook Pro 13 M1 s’accompagne de seulement deux ports USB-C, compatibles Thunderbolt 3 (40 Gb/s) et USB 4 (10 Gb/s).

Si vous souhaitez en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du MacBook Pro 13 M1.

