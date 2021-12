Sur Amazon, la Shield TV revient au même prix que pendant le Black Friday

La période du Black Friday vient de se terminer, pourtant Amazon revient à la charge en proposant la Nvidia Shield TV en promotion à 124,99 euros au lieu de 149,99 euros. De quoi profiter d'une expérience Android TV optimale sur son téléviseur.

Si ce boîtier multimédia existe depuis déjà 2 ans (2019), il reste encore notre box TV préférée qui représente le top des boîtiers Android TV à brancher sur son téléviseur. On l’apprécie pour son format plus compact, ses nombreuses compatibilités et son efficacité, mais surtout pour son prix qui est en baisse sur Amazon grâce à une réduction de plus de 15 %.

L’essentiel à retenir de la Nvidia Shield TV

Des contenus en 4K HDR avec une compatibilité Dolby Vision et Dolby Atmos ;

La puissance de la puce Tegra X1+ ;

La compatibilité Google Assistant et Amazon Alexa.

Au lieu de 159,99 euros à son lancement, mais plus habituellement vendu à 149,99 euros maintenant, le modèle 2019 de la Nvidia Shield TV passe aujourd’hui à 124,99 euros sur le site d’Amazon.

La box multimédia parfaite pour votre salon

En 2019, Nvidia renouvelle ses deux boîtiers multimédia, mais contrairement à la version Pro, la Nvidia Shield TV classique change de look. On retrouve un format cylindrique de manière à ce que le boîtier soit plus compact et pouvoir le glisser facilement derrière un téléviseur. Elle peut tout à fait se fondre dans le décor et se faire vite oublier. Cependant, ce changement de design à quelques conséquences notamment au niveau de la connectique, qui est moins fournie que le modèle Pro, mais qui va à l’essentiel.

La Shield TV se compose donc d’un port HDMI, un port Ethernet et un port microSD, qui sera bien utile pour étendre le stockage interne qui est de 8 Go seulement. Pas de port USB sur ce modèle pour par exemple brancher une manette de jeu, mais vous pourrez tout de même en lier une grâce à la compatibilité Bluetooth 5.

Cette version 2019 ne manque pas de puissance et mise sur la très performante puce Tegra X1+ et 2 Go de mémoire vive pour proposer une expérience très fluide, et surtout une compatibilité parfaite avec toutes les applications et jeux du Play Store. Cette configuration permet également au boîtier d’être compatible 4K à 60 images par seconde sans broncher.

Cerise sur le gâteau, Nividia a développé son propre upscaler pour les contenus vidéo qui peuvent s’afficher jusqu’en Ultra HD. Outre la puissance, la Nvidia Shield est aussi compatible avec les normes vidéo HDR10 et Dolby Vision, et Dolby Atmos pour le son. Toutefois, assurez-vous que votre téléviseur soit compatible avec ces formats pour pouvoir en profiter.

Pensée pour le gaming avec une nouvelle interface

La différence vis-à-vis de ses concurrents, c’est que la Nvidia Shield TV est en mesure de se « transformer » en véritable console de jeux vidéo. Grâce à sa puce présentée comme 25 % plus puissante qu’auparavant, vous pourrez jouer à tous les jeux du Play Store dans de bonnes conditions graphiques. Le gaming n’est certainement pas mis de côté avec l’intégration native de son service de cloud gaming, à savoir Geforce Now. Notez d’ailleurs que depuis juin dernier Google Stadia est à présent sur les plateformes Android TV et la Shield sera idéale pour faire fonctionner le service de jeu en streaming.

Quant à son interface, elle s’est renouvelée cet été en se rapprochant un peu plus de Google TV. Cette mise à jour opère un véritable lifting, et met en avant les contenus. Ce changement ne bousculera pas les habitudes des propriétaires de Shield TV, avec toujours de nombreuses applications du Play Store comme Netflix, Prime Video, Disney+, etc. Sa télécommande est entièrement repensée et intègre un bouton Netflix, afin de lancer le service directement sans passer par les menus.

Cette dernière est même dotée d’un micro afin d’utiliser l’assistant Google pour chercher directement du contenu depuis l’interface. La box est aussi compatible avec Alexa : vous pourrez donc contrôler les objets connectés présents chez vous, mais aussi utiliser la fonction Chromecast, qui vous permettra de diffuser du contenu sur votre TV depuis un smartphone ou une tablette.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le boîtier multimédia Nvidia Shield TV (2019).

D’autres alternatives à Nvidia ?

Afin de découvrir les alternatives disponibles à la Nvidia Shield TV, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures box Android TV et boîtiers multimédias en 2021.

