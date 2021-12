La webcam Logitech C920 HD Pro est de retour à son meilleur prix

Si la webcam intégrée de votre ordinateur ne vous suffit pas pour vos visioconférences, ou si vous souhaitez streamer avec une image de bonne qualité, vous pouvez aujourd'hui vous tourner vers la Logitech C920 HD Pro à moitié prix sur Amazon : 54,99 euros au lieu de 109 euros.

Les télétravailleurs, streamers et créateurs de vidéos savent combien le choix d’une bonne webcam est important. La Logitech C920 HD Pro est l’une des meilleures dans son domaine, notamment grâce à son capteur Full HD et ses deux micros omnidirectionnels. La bonne nouvelle, c’est que son prix baisse à nouveau, ce qui ne fait que renforcer son très bon rapport qualité-prix.

Ce qu’il faut retenir de la webcam Logitech C920 HD Pro

Un capteur en verre Full HD (30 ips)

Deux micros intégrés

Compatible avec Windows, Mac et ChromeOS

Lancée à 109 euros, puis le plus souvent proposée à 69,99 euros, la webcam Logitech C920 HD Pro est désormais affichée à 54,99 euros sur Amazon, soit son prix le plus bas sur la plateforme.

Une qualité vidéo nette à tout moment

La webcam Logitech C920 HD Pro est tout d’abord appréciée pour son capteur en verre Full HD à 30 images par seconde, qui offre des images nettes et détaillées, et qui permet de profiter d’un champ de vision de 78 degrés. Rien que pour ça, elle sera adaptée pour les streams, visioconférences et autres vidéos postées sur YouTube. Une mise au point automatique sera aussi de la partie, et la webcam s’adaptera aux conditions d’éclairage dans votre pièce pour que l’image soit toujours bien claire. Ajoutons à cela deux micros omnidirectionnels qui fourniront un son stéréo et naturel. Si vous recherchez une qualité professionnelle pour capter votre voix, on vous conseille quand même d’acquérir un vrai micro, mais les deux micros intégrés de cette webcam suffiront amplement pour converser en visio, par exemple.

La Logitech C920 HD Pro dispose aussi d’un système de fixation très pratique. Son clip réglable et sa base filetée serviront à s’adapter parfaitement à votre écran, PC portable ou même sur un trépied si vous le souhaitez.

Un logiciel qui booste la création de contenu

De plus, la webcam s’accompagne d’un logiciel, Capture, qui permet notamment d’effectuer des enregistrements sur plusieurs sources différentes, de capturer des vidéos verticales pour l’affichage mobile ou sur les réseaux sociaux, d’incruster du texte en direct, ou encore d’appliquer des filtres. Vous pourrez même utiliser ce logiciel comme source de caméra à vos plateformes de streaming comme Twitch et YouTube. Enfin, sachez que la webcam est compatible avec Windows, Mac et ChromeOS (donc les Chromebook). Elle le sera aussi avec les applications d’appel vidéo les plus courantes, comme Skype et FaceTime.

