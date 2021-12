Inutile d’attendre Spotify HiFi, ce service le propose déjà et gratuitement pendant 3 mois

Amazon Music Unlimited propose 100% de son catalogue en qualité HD. De quoi profiter d'un son en qualité CD sur plus de 75 millions de titres. En ce moment, il est possible de s'y essayer gratuitement pour les trois premiers mois tout à fait gratuitement.

Vous êtes nombreux à attendre l’arrivée de l’offre HiFi de Spotify, on le sait. Il apparaît cependant que le service musical prend encore son temps alors que la plupart de ses concurrents ont déjà franchi le pas et proposent des dizaines de millions de titres en qualité CD, voire plus. C’est le cas d’Amazon Music Unlimited qui a récemment fusionné ses offres pour proposer un catalogue et un abonnement unique, avec en ce moment un essai gratuit pendant 3 mois.

Amazon Music Unlimited, c’est quoi ?

Plus de 75 millions de titres à écouter en qualité CD ou plus

Accessible sur de nombreux appareils

En mode en ligne ou en mode hors connexion

L’abonnement à Amazon Music Unlimited est gratuit pendant les trois premiers mois pour les nouveaux clients. Le prix passera ensuite à 9,99 euros par mois si vous souhaitez conserver le service après la période promotionnelle. Il s’agit d’un service sans engagement et il est donc possible d’y mettre fin à tout moment. L’offre est valable jusqu’au 10 janvier 2022.

Des millions de titres musicaux et de podcasts

Le catalogue d’Amazon Music Unlimited est pour le moins gigantesque. Avec plus de 75 millions titres musicaux différents en illimité et sans publicité, vous avez véritablement le choix. Vous pouvez même utiliser Amazon Music comme votre plateforme de Podcast. Bien sûr, tout cela est accessible sans publicité. L’application dispose aussi d’un mode hors-ligne vous permettant d’enregistrer vos titres ^préférés si vous ne disposez pas d’une connexion internet.

Rappelons que cette offre individuelle est gratuite pendant les trois premiers mois, sans engagement, il est donc possible de mettre fin à l’abonnement quand vous le souhaitez, un peu comme Amazon Prime Vidéo.

Accessible depuis n’importe où, avec un bon casque de préférence

Forcément, l’application est compatible avec un bon nombre de plateformes et vous pouvez en profiter sur de nombreux supports. D’abord depuis votre ordinateur (Windows, macOS, ou Linux) mais surtout depuis votre mobile (Android ou iOS) et les appareils de la marque fonctionnant sous Amazon Fire TV , Amazon Echo ou dans certaines voitures compatibles avec le contrôle vocal.

Amazon Music Télécharger Amazon Music gratuitement APK

Mais le gros apport de cet abonnement concerne l’accès à des millions de titres en audio HD pour la plupart en qualité CD (44,1 kHz / 16 bits) . Certains titres sont même en qualité Ultra HD, codés en 24 bits jusqu’à 192 kHz et donc sans perte de qualité, soit la fameuse norme lossless. Pensez bien à disposer d’un casque ou d’un appareil prévu pour délivrer du son Hi-Res audio et d’en profiter au maximum. Amazon propose même de faire l’expérience de milliers de titres en Dolby Atmos et Audio 360 permettant encore plus d’immersion sonore si vous possédez le matériel compatible.

Pour aller plus loin dans le streaming musical

Afin de découvrir ce que propose la concurrence, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs services de streaming de musique en 2021.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.