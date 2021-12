Ce pack OnePlus smartphone Nord CE + écouteurs Buds Z est à -20 % pour les fêtes

Le smartphone Nord CE (8+128 Go) et les écouteurs Buds Z, tous deux conçus par OnePlus, sont proposés en promotion sur le site de la Fnac, à 299 euros au lieu de 379 euros.

OnePlus s’est démarqué sur le secteur des smartphones milieu de gamme avec le OnePlus Nord CE compatible 5G. Il est actuellement proposé en binôme avec les écouteurs Bluetooth Buds Z, ce qui permet de s’équiper entièrement en OnePlus et à moindre coût. Alors que le smartphone et la paire d’écouteurs profitent déjà, en temps normal, d’un tarif avantageux, la Fnac propose en plus une réduction de 21 % sur ce pack smartphone + écouteurs OnePlus.

Qu’offre ce pack OnePlus ?

Un smartphone milieu de gamme compatible 5G

Une belle dalle AMOLED 6,43 pouces à 90 Hz

Des écouteurs True Wireless certifiés IP55

Ce pack regroupant le smartphone Oneplus Nord CE 5G en bleu (128 Go) et une paire d’écouteurs OnePlus Buds Z blanc est proposé initialement à 379 euros sur le site de la Fnac. En ce moment, pour les fêtes, il profite d’une réduction intéressante de 80 euros et tombe donc à 299 euros.

Si, par la suite, la réduction mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant le OnePlus Nord CE ainsi que les écouteurs OnePlus Buds Z.



Le OnePlus Nord CE, un puissant smartphone milieu de gamme

Le OnePlus Nord CE intègre un SoC performant, le Snapdragon 750G épaulé par 8 Go de RAM. Il est donc capable de faire tourner la grande majorité des jeux récents et de gérer confortablement le multitâche. Il est compatible 5G, un gros avantage, et recevra bientôt la mise à jour Android 12 via Oxygen OS.

Si son design n’est pas particulièrement original, il possède l’avantage d’avoir un format et un poids contenu. Il ne mesure en effet que 7,9 mm d’épaisseur pour un poids de 140 grammes. Son écran AMOLED de 6,43 pouces offre de beaux contrastes avec une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Grâce à sa batterie confortable de 4500 mAh, le Nord CE peut tenir jusqu’à deux jours loin d’une prise électrique. Il profite en outre de la recharge rapide en 30 W. Le téléphone sera rechargé intégralement en une heure.

Sur la partie photo, le smartphone de OnePlus peut compter sur un triple capteur 64 + 8 + 2 mégapixels. S’il ne s’agit pas du photophone de l’année, les clichés de jour restent satisfaisants.

Le rapport qualité-prix du OnePlus Nord CE en fait ainsi un des smartphones les plus intéressants sur le milieu de gamme. En prix public, il est habituellement proposé à 329 euros en version 8+128 Go.

Les écouteurs assortis : les OnePlus Buds Z

Les OnePlus Buds Z ne constituent sans doute pas le top des écouteurs True Wireless du moment, c’est vrai. Cependant, ils font le job. Ils sont plutôt confortables grâce à leur format intra-auriculaires et délivrent un son équilibré, plutôt axé sur les médiums et les graves. Le boîtier de recharge est très compact, un avantage de taille. Ils seront parfaits pour le sport : certifiés IP55, ils sont donc résistants à la pluie (et à la transpiration !) ainsi qu’à la poussière.

Côté autonomie, ces écouteurs peuvent tenir environ 4 heures avec de la musique en continu, et sinon jusqu’à 20 heures. Le boîtier des OnePlus Buds Z se recharge à l’aide d’un câble USB-C fourni — sans le chargeur secteur — mais n’est pas compatible avec la charge par induction.

Seuls, ces écouteurs sont proposés à 59 euros.

Vous pouvez aussi retrouver notre test détaillé du smartphone OnePlus Nord CE ainsi que celui des écouteurs OnePlus Buds Z.

