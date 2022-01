Durant les soldes, la Fnac brade le pack OnePlus Nord 2 + OnePlus Buds Z

Vous aviez dans l'idée de changer de smartphone ? Nous avons certainement le bon plan qu'il vous faut avec le OnePlus Nord 2 vendu en pack avec les écouteurs sans fils Buds Z à la Fnac. Le tout passe ainsi de 569 euros à 449 euros.

Le OnePlus Nord 2 est un très bon smartphone milieu de gamme. Pour son prix, il coche toutes les cases : design moderne, écran OLED, performances au top, photo correcte et bonne autonomie. C’est un smartphone avec une fiche technique complète, sans faire flamber le prix du téléphone. Si vous souhaitez l’acheter, c’est l’occasion idéale ! La Fnac propose en ce moment un pack économique avec plus de 20 % de réduction, regroupant le smartphone et des écouteurs sans fils offerts.

Ce qu’il faut retenir du OnePlus Nord 2

Son écran AMOLED FHD+ à 90 Hz

Ses performances grâce à la puce MediaTeck Dimensity 1200-AI

Son chargeur ultra rapide : Warp Charge 65 W

Des écouteurs sans fil offerts

Ce pack regroupant le OnePlus Nord 2 (256 Go) et une paire de OnePlus Buds Z est proposé initialement à 569 euros sur le site de la Fnac. Il est aujourd’hui disponible à 449 euros pendant la période des soldes d’hiver, soit plus de 20 % de remise immédiate.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le OnePlus Nord 2.

Un deuxième modèle plus performant

Très attendue, OnePlus a renouvelé la gamme Nord en proposant la 2e génération. On retrouve un look aux lignes épurées fidèle à la marque OnePlus, avec toutefois quelques évolutions notables. Plus discret que son prédécesseur, ce n’est plus deux, mais un seul objectif selfie que l’on retrouve en face avant. Il propose toujours des bords arrondis, qui facilitent la prise en main, ainsi que des bordures assez fines sur les côtés — sauf en bas du smartphone. Côté photo, il est composé d’un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un dernier objectif de 2 mégapixels. Si la photo n’est pas son point fort, ce smartphone proposera des clichés réussis et corrects de jour.

Le Nord 2 se révèle très performant au quotidien, avec le SoC Dimensity 1200-AI de MediaTek couplé à 8 Go de mémoire vive. Ce changement de processeur est une réussite, car d’après nos benchmarks, que ce soit sur la partie graphique ou la gestion du stockage, le OnePlus Nord 2 est supérieur à son prédécesseur. Cette configuration assure une expérience fluide et rapide au quotidien, que soit pour du multitâche ou bien pour jouer à des jeux gourmands. D’autant plus que ce modèle s’accompagne d’un bel écran AMOLED de 6,43’’ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, et de l’interface Oxygen OS pour assurer une bonne fluidité. Une autre force de ce nouveau modèle est la présence de la Warp Charge 65W qui permet d’offrir 100 % de batterie en moins de 40 minutes. À cela s’ajoute une batterie confortable de 4500 mAh.

Des écouteurs qui vont à l’essentiel

Les OnePlus Buds Z sont globalement convaincants, surtout au vu de leur prix. Ils sont confortables et proposent un son plutôt chaleureux, très orienté sur les médiums même s’il manque de netteté et de dynamique. On apprécie le fait que les écouteurs soient indépendants l’un de l’autre et que le boîtier de recharge soit compact. En revanche il ne faut pas compter sur lui pour passer des appels très audibles, la qualité du micro n’étant pas son atout principal. On aurait apprécié des fonctionnalités supplémentaires notamment au niveau des contrôles physiques, qui sont limités. Il vaudra mieux passer par le téléphone pour effectuer ses réglages.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le OnePlus Nord 2 et les OnePlus Buds Z.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs smartphones à moins de 500 euros en 2022 ?

Pour ne rien rater des soldes d’hiver 2022

Afin de ne louper aucun bon plan des soldes d’hiver 2022, il y a plusieurs articles à consulter :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.