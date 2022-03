OnePlus Nord 2 : la version 256 Go n’a jamais été aussi intéressante que dans ce pack

Avec peu de compromis et des qualités quasi premium, le OnePlus Nord 2 s’affiche à prix réduit. En effet, il est proposé dans un pack contenant le smartphone avec les OnePlus Buds Z à 399 euros seulement, contre 569 euros initialement.

Il est difficile de se démarquer sur le segment du milieu de gamme, tant la concurrence est rude. Pourtant, OnePlus arrive à revenir en force grâce à sa gamme Nord qui se montre très convaincante. D’ailleurs, si le premier modèle était réussi, le Nord 2 confirme que le constructeur chinois a sa place parmi les meilleurs smartphones milieu de gamme du marché. Il figure d’ailleurs dans le top 3 de notre guide, grâce à sa fiche technique solide et son prix accessible. Aujourd’hui, c’est même sa version 12 + 256 Go qui devient la plus intéressante.

Pourquoi ce pack est-il intéressant ?

Inclut le OnePlus Nord 2 dans sa version 12 + 256 Go

Qui dispose d’un bel écran AMOLED FHD+ à 90 Hz

Avec des performances assurées par la puce MediaTeck Dimensity 1200-AI

Compatible avec la charge ultra rapide : Warp Charge 65 W

Des écouteurs sans fils offerts !

La Fnac propose un pack regroupant le OnePlus Nord 2 (256 Go) et une paire de OnePlus Buds Z à 569, mais aujourd’hui il est disponible à 399 euros grâce à une remise immédiate de 120 euros et une ODR d’une valeur de 50 euros (valable jusqu’au 31 mars 2022).

Une seconde version plus puissante

Le OnePlus Nord 2 ne réinvente pas la formule et propose une continuité du premier du nom. Il garde le même aspect esthétique, avec des lignes épurées et des bords arrondis pour une prise en main agréable. L’écran quant à lui diffère quelque peu du précédent modèle, avec plus qu’un seul objectif selfie plus discret. Au dos, on découvre un bloc photo plus imposant. D’ailleurs, si ce n’est pas son domaine de prédilection les résultats sont tout à fait corrects dans l’ensemble, le rendu très saturé ne plaira clairement pas à tout le monde, tout comme l’excès de compression qui se fait souvent remarquer.

La véritable force de ce OnePlus Nord 2, c’est son processeur de chez MediaTek. Pour faire tourner son smartphone, OnePlus opte pour une puce Dimensity 1 200 — avec IA plus de puissance que le premier modèle. Cette configuration assure dans tous les domaines, que ce soit pour faire du multitâche, jouer à des jeux 3D, ou naviguer simplement sur internet. On appréciera aussi grandement la fluidité de l’interface Oxygen OS qui demeure réactive, et tire le meilleur parti de la configuration pour offrir une bonne expérience utilisateur. L’autonomie reste correcte, et promet une journée tout au plus. En contrepartie, on a droit à la Warp Charge 65 W qui permet de le recharger à 100 % en environ 30 minutes.

Des écouteurs simple, mais efficace

Dans ce pack, on retrouve les OnePlus Buds Z. Ce ne sont pas les paires d’écouteurs les plus performants de la marque, mais sont globalement convaincants, surtout au vu de leur prix. Ce sont des écouteurs intra-auriculaires confortables qui proposent un son plutôt chaleureux, très orienté sur les médiums même s’il manque de netteté et de dynamique. Dépourvus de la réduction de bruit, ils offrent une bonne isolation passive. On apprécie le fait que les écouteurs soient indépendants l’un de l’autre et que le boîtier de recharge soit compact. En revanche, il ne faut pas compter sur lui pour passer des appels très audibles,car la qualité du micro n’est pas son atout principal. On aurait apprécié des fonctionnalités supplémentaires notamment au niveau des contrôles physiques, qui sont limités. Il vaudra mieux passer par le téléphone pour effectuer ses réglages. Enfin, côté autonomie, les OnePlus Buds Z peuvent fonctionner pendant 4 heures et pour les recharger, 10 minutes suffiront pour permettre de récupérer 3 heures d’écoute.

Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le OnePlus Nord 2.

