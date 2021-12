Ce moniteur gaming LG (32″, WQHD, 165 Hz) perd 100 euros de son prix

L'écran PC gamer LG UltraGear 32GP850-B possède toutes les caractéristiques utiles au bon déroulement de nos sessions de jeu, et bien plus encore. Il serait dommage de le laisser filer, surtout au vu de son prix qui profite d'une promotion de 100 euros. Chez Boulanger et à la Fnac, il passe ainsi de 549,99 euros à 449,99 euros.

Pour profiter au maximum de ses actions de jeu, mieux vaut miser sur un écran PC performant et réactif. Les gamers peuvent généralement trouver leur bonheur parmi les modèles conçus par LG, et ce, sans pour autant exploser son budget. Par exemple, la référence UltraGear 32GP850-B, avec sa diagonale de 32 pouces et son taux de rafraîchissement de 165 Hz, est tout à fait adaptée aux joueurs et joueuses les plus exigeants. En plus, son prix bénéficie d’une réduction de 100 euros qui soulagera grandement le compte en banque.

Les points forts de ce moniteur gaming LG

Une dalle Nano IPS WQHD de 32 pouces

Un taux de rafraîchissement de 165 Hz

Un taux de réponse de 1 ms

Compatible avec AMD FreeSync et Nvidia G-Sync

D’abord affiché à 549,99 euros, l’écran PC gamer LG UltraGear 32GP850-B est désormais disponible à 449,99 euros chez Boulanger et à la Fnac.

Un écran solide taillé pour le gaming

Avec son écran PC UltraGear 32GP850-B, LG a décidé de miser sur l’immersion. Ce modèle profite en effet de bordures très fines, ce qui laissera toute sa place à l’image. L’élégance de son écran ne le dispense pas d’adopter une stature robuste et solide, notamment grâce à son pied massif qui offre une bonne stabilité. Mais surtout, l’inclinaison, la hauteur et même le pivot de ce moniteur peuvent être réglés. Vous pourrez donc utiliser l’écran de manière horizontale, ou bien verticale en mode portrait.

Autrement, histoire de poursuivre sur la bonne qualité immersive de ce moniteur LG, celui-ci intègre une dalle Nano IPS de 32 pouces, dotée d’une définition WQHD de 2560 x 1440 pixels. Résultat : les joueurs et joueuses qui affectionnent le support PC pourront apprécier l’excellente qualité d’image proposée ici, avec des couleurs bien vives.

Des performances au rendez-vous

Cet écran LG UltraGear dispose par ailleurs d’un taux de rafraîchissement de 165 Hz, ce qui assurera un affichage très fluide lors de vos actions de jeu. Ajoutons à cela un taux de réponse de 1 ms pour vous éviter tout retard ou ralentissement dans vos combos, et vous serez parés pour vos parties grâce à une bonne réactivité. Notez aussi que l’écran est compatible avec les technologies AMD FreeSync et Nvidia G-Sync, qui agissent pour limiter le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, ainsi que les saccades qui peuvent perturber une partie.

Quelques autres fonctionnalités pour parfaire l’expérience

LG ne s’est pas arrêté là, et propose quelques autres fonctionnalités pour améliorer votre expérience. Vous aurez par exemple droit au Dynamic Action Sync (DAS), qui permet de réduire le délai d’affichage (input lag) de la dalle de l’écran. Le Black Stabilizer se chargera de son côté d’augmenter l’exposition des recoins obscurs durant vos parties, afin d’éviter, par exemple, les tireurs embusqués.

Enfin, côté connectique, l’écran PC gamer embarque une entrée DisplayPort, deux entrées HDMI 2.0, deux ports USB 3.0, ainsi qu’une sortie casque.

