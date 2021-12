Le lot de 2 routeurs Google WiFi est à un super prix sur Amazon

Le Google WiFi a été remplacé par un nouveau produit de la gamme Nest, mais il reste encore aujourd'hui un objet très pratique pour améliorer et étendre la couverture Wi-Fi de votre maison, qui plus est économique grâce à cette réduction pour le pack de 2 routeurs sur Amazon.

Si vous rencontrez souvent des problèmes en Wi-Fi à la maison, il y a fort à parier que les routeurs de Google résoudront votre problème. On ne parle pas des nouveaux modèles Nest un peu plus chers, mais des premiers Google WiFi qui sont dorénavant bien plus abordables. Pour preuve, le pack de 2 est actuellement presque à moitié prix grâce à une remise immédiate de 46 %.

C’est quoi Google WiFi ?

Une solution Wi-Fi simple et efficace

Une couverture d’environ 80 m² par routeur

Une application complète avec contrôle parental

Un débit jusqu’à 1 Gbit/s si vous avez la fibre à la maison

Au lieu de 249 euros, le lot de 2 routeurs Google WiFi est aujourd’hui disponible à seulement134,99 euros sur Amazon, soit plus de 100 euros de réduction. Cela revient à un prix unitaire de seulement 67,5 euros.

Un petit boîtier performant

Si vous ne captez pas partout chez vous, ou si le débit est instable, vous aurez besoin d’un routeur/répéteur digne de ce nom pour améliorer tout ça. C’est là que le Google WiFi intervient ! Ce petit boîtier discret et élégant permet d’améliorer la couverture et les performances de votre Wi-Fi. Une fois relié à votre box internet, le réseau sans fil se diffuse de manière plus étendue qu’un routeur classique, estimé à environ 80 m² par routeur, donc jusqu’à 160 m² avec ce pack. C’est tout simplement l’assurance de capter n’importe où à l’intérieur de votre maison/appartement.

Il prend par ailleurs en charge toutes les normes réseau (sauf le Wi-Fi 6) et pourra ainsi retransmettre la quasi-totalité de votre débit Internet, même si vous êtes en fibre à 1 Gb/s. Votre connexion sera stable et sans coupure, ce qui est idéal pour améliorer son ping sur un jeu vidéo en ligne si le PC se trouve assez loin de la box Internet, par exemple.

Simple à installer et à utiliser

Simple à installer depuis l’application dédiée (disponible sur iOS et Android), le Google WiFi est aussi facile à utiliser au quotidien. Une fois vos différents appareils identifiés (smartphones, tablettes, pc, etc.), vous pourrez optimiser les performances en effectuant des tests de débit depuis différents endroits et ainsi modifier l’emplacement du Google WiFi en conséquence pour améliorer toujours et encore plus la couverture.

Vous pourrez également mettre en place un contrôle parental afin de limiter l’accès à Internet à un appareil spécifique et à partir d’une heure précise, une fonctionnalité idéale pour éviter que votre enfant veille jusqu’à très tard sur les réseaux sociaux, ou autre

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Google WiFi.

Pour améliorer son réseau Wi-Fi

