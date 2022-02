Boursorama banque offre jusqu’à 130 euros si vous ouvrez un compte dans les prochaines heures

Si vous aviez raté le dernier Pink Week-End organisé par Boursorama Banque, vous avez une nouvelle chance grâce à cette opération spéciale. Cette dernière est accessible seulement aujourd'hui permet de gagner jusqu'à 130 euros pour l'ouverture d'un compte.

Nouvelle opération spéciale pour Boursorama banque qui relance son opération PRIME 24 HEURES. Les nouveaux clients de la banque en ligne peuvent bénéficier d’une prime pouvant aller jusqu’à 130 euros simplement en ouvrant un premier compte. Dépêchez-vous si vous souhaitez en profiter, car cette offre est valable dès aujourd’hui et jusqu’à minuit ce soir..

Un compte chez Boursorama Banque, c’est quoi ?

Une inscription en 10 minutes

Une carte bancaire gratuite, sans justification de revenus

Pas de frais de tenue de compte

Compatible Apple Pay, Google Pay, Paylib et Samsung Pay

Dans le formulaire d’inscription, il vous suffit de renseigner le code FLASH130 et 50 euros sont directement versés sur le compte. Le reste dépend de la carte sélectionnée lors de l’inscription : 30 euros pour la carte Visa Welcome et 80 euros pour les cartes Visa Ultim et Ultim Metal. En optant pour l’une des dernières, il est donc possible d’obtenir jusqu’à 130 euros de prime.

Une inscription simplifiée, mais la patience est de mise

Dans un premier temps, veillez à bien indiquer vos informations personnelles d’usage dans chaque champ disponible, sans oublier de renseigner le code promo FLASH130 avant de valider la suite. Il faut ensuite 10 minutes montre en main pour remplir le formulaire d’ouverture en pensant bien sûr à avoir tous les documents nécessaires, comme le RIB de votre banque habituelle, un justificatif de domicile, un scan de votre carte d’identité et une fiche de salaire. L’interface de ce formulaire est simple et on enchaîne les étapes très rapidement.

En revanche, il faut ensuite s’armer de patience, car entre le moment de l’inscription jusqu’à la réception de ses identifiants et de la carte, il peut s’écouler plus de 2 semaines. Après cette attente, tout est parfaitement fonctionnel.

L’une des meilleures banques en ligne

Boursorama Banque est une filiale de la Société Générale. À ce titre, elle profite de tout le savoir-faire d’un des plus gros établissements bancaires de France et donc un gage de qualité à mettre à son crédit. Elle est d’ailleurs classée parmi les meilleures banque de notre comparateur. L’avantage par rapport à de nombreuses banques en ligne et surtout néobanques, c’est que Boursorama banque délivre un IBAN français, bien pratique si vous souhaitez en faire votre compte principal.

Boursorama propose des comptes courants assortis de cartes bancaires Visa, dont une totalement gratuite. Côté prix, la banque en ligne fait partie des bons élèves avec des frais de tenue de compte gratuits dans le cas où vous utilisez votre carte au moins une fois par mois. Les retraits de cash sont également gratuits à l’étranger (hors frais de change). De plus, la banque est accessible à la majorité des particuliers, car elle ne demande pas de conditions d’entrée particulières hormis un dépôt initial d’une somme de 300 euros.

Une application complète

Forcément, l’expérience d’une banque en ligne passe inévitablement par l’application et ses différentes fonctionnalités. Cette dernière est plutôt pratique même si elle se trouve sous forme de Web app. Dans les grandes lignes, elle propose l’essentiel afin de gérer facilement ses comptes, afficher ou envoyer son RIB, faire des virements et monitorer ses dépenses. Elle permet également la catégorisation automatique des opérations financières du compte (nourriture, essence, loisir) et les mouvements de fonds s’affichent au bout de 24h. L’application est également compatible avec les systèmes La plupart des systèmes de paiement mobile, bien pratique pour payer depuis un appareil compatible comme sa montre connectée.

Comment ouvrir un compte et profiter de l’offre ?

Chez Boursorma, il est possible d’ouvrir un compte depuis la plateforme Web de la banque ou directement depuis l’application mobile. Dans les deux cas, les justificatifs à fournir sont les mêmes et si tout est en main, il ne suffit que de 5 à 10 minutes pour remplir toutes les démarches. Les informations fournir sont : l’adresse, la ville de naissance, l’IBAN (de sa banque régulière), une photo de la pièce d’identité ou passeport recto verso, les informations professionnelles, les revenus annuels et le choix ou non de la domiciliation des revenus chez Boursorama. Dans certains cas, d’autres informations sont à fournir en fonction de vos réponses.

Concernant la prime, les 50 premiers euros sont versés sur le compte une fois son ouverture effective. Vous recevrez ensuite 30 ou 80 € en fonction de la carte choisie: 30 euros pour la carte Visa Welcome, 80 euros pour la carte Visa Ultim ou Ultim Metal.

