Lenovo Tab P11 : cette tablette familiale est en promo à moins de 200 €

Si vous recherchez une tablette pas trop chère pour naviguer sur Internet, regarder des vidéos en streaming et faire tourner des jeux 2D, la Lenovo Tab P11 est toute désignée. Surtout en ce moment, puisque le prix de cette dernière chute à 195 euros au lieu de 279 euros sur Cdiscount.

Il y a quelques années, opter pour une tablette entrée de gamme était souvent signe de mauvaise surprise. Aujourd’hui, les constructeurs ont fait des efforts pour proposer une expérience utilisateur agréable et sans ralentissements à prix contenu, comme Lenovo avec sa Tab P11 à la fiche technique équilibrée, qui chute aujourd’hui à moins de 200 euros.

La Lenovo Tab P11, c’est quoi ?

Une tablette avec un écran en définition 2K

Des performances suffisantes avec le Snapdragon 662

Une autonomie de plusieurs jours avec la batterie de 7 700 mAh

Au lieu de 279 euros habituellement, la Lenovo Tab P11 avec 64 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 195 euros sur Cdiscount.

Une tablette pour un usage familial

La Lenovo Tab P11 promet de satisfaire toute la famille grâce à sa belle fiche technique. Tout d’abord, son écran IPS de 11 pouces a la particularité d’afficher une définition 2K, soit 2 000 x 1 200 pixels pour une image nette et détaillée afin de regarder confortablement différents contenus multimédias. En ce qui concerne le design, c’est moderne avec un look borderless et la marque annonce un rapport screen-to-body de 85 %.

Ensuite, on retrouve à l’intérieur de sa coque une puce Snapdragon 662 épaulée par 6 Go de mémoire vive, sans oublier les 64 Go de stockage (extensible via microSD). Cette configuration vous permettra d’utiliser la tablette sereinement sans craindre des ralentissements dans l’interface (sous Android 11), et même de lancer quelques jeux 2D du Play Store. La tablette pourra également être utilisée par les enfants grâce à son mode Kids Space from Google, lequel met en avant du contenu qui leur est dédié au travers des applications, des vidéos, etc.

Avec une (très) grosse autonomie

Ce qu’on apprécie aussi avec cette tablette, c’est sa grande autonomie. La batterie de 7 700 mAh de la Lenovo Tab P11 lui permet facilement de tenir plusieurs jours avec une utilisation modérée pendant qu’elle est posée sur la table basse du salon. Pour exemple, le constructeur annonce 15 heures musique non-stop. Les chansons que vous écouterez seront par ailleurs plutôt bien retranscrites via les quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos de la tablette. Vous pourrez également passer de longues heures en visio avec vos proches grâce à sa caméra selfie de 8 mégapixels à l’avant.

