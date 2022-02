Le Fire TV Stick d’Amazon est actuellement le moins cher des dongles HDMI

Si vous recherchez un moyen simple, efficace et pas cher pour connecter votre TV ou tout simplement changer l'interface de celle-ci, voici le Fire TV Stick d'Amazon. C'est actuellement le dongle HDMI le plus abordable du moment grâce à un prix qui passe de 39,99 euros à seulement 24,99 euros.

Les dongles HDMI offrent peu ou prou la même expérience qu’une box TV, mais dans un format beaucoup plus compact et qui se cache derrière votre téléviseur. Google a son Chromecast avec Google TV et Xiaomi a son Mi TV Stick, mais aujourd’hui, le moins cher de tous c’est le Fire TV Stick d’Amazon grâce à une remise immédiate de presque 40 %.

Ce qu’il faut retenir du Fire TV Stick 2021

Une clé HDMI sous Fire OS centrée sur les services d’Amazon

La nouvelle télécommande (compatible avec Alexa)

Du Full HD à 60 images par seconde

Au lieu de 39,99 euros habituellement, le Fire TV Stick 2021 est aujourd’hui disponible à seulement 24,99 euros sur Amazon. On trouve également en promotion le modèle Lite pour 2 euros de moins, le modèle 4K pour 10 euros de plus et le modèle 4K Max pour 15 euros de plus.

4K ou pas 4K ?

Si vous voulez profiter de la 4K sur votre téléviseur compatible, il faut se diriger vers le Fire TV Stick 4K ou 4K Max. Cependant, si vous n’avez pas besoin d’aller jusqu’à cette définition, le modèle Fire TV Stick classique (ou Lite) suffit amplement. Avec celui-ci, vous profiterez d’une image en Full HD à 60 images par seconde. De plus, la compatibilité avec la technologie Dolby Atmos est de la partie pour une meilleure immersion au niveau du son.

L’expérience utilisateur sous Fire OS est évidemment centrée sur les services Amazon, avec de nombreuses suggestions de films pour Prime Vidéo dans le menu, mais les services tiers ne sont pas mis de côté et vous pourrez d’ailleurs tous les télécharger depuis l’Amazon App Store, en passant par Netflix, Molotov, MyCanal, YouTube et bien d’autres. La compatibilité avec Alexa est aussi assurée afin de lancer un programme TV à la voix, ou même de la musique. Par ce biais, vous pourrez également contrôler vos objets connectés compatibles.

Quelques nouveautés au programme

Le nouveau Fire TV Stick sorti en 2021 apporte quelques changements par rapport à l’ancienne génération. En effet, cette clé HDMI d’Amazon promet une puissance 50 % supérieure au modèle de 2019 pour proposer une interface encore plus fluide qu’avant, ainsi que dans les applications et jeux 3D. Le modèle classique du Fire TV Stick est également livré avec une nouvelle télécommande. Cette dernière est toujours équipée d’un micro pour effectuer des commandes vocales avec Alexa, mais elle se dote désormais de 4 nouveaux boutons raccourcis pour accéder plus rapidement aux services de la firme de Jeff Bezos, telles que Prime Vidéo et Amazon Music, mais aussi Netflix et Disney+.

Si vous choisissez la version Lite pour faire un peu d’économies, notez que la télécommande ne prendra pas en charge le contrôle de votre téléviseur et/ou barre de son, car les boutons de volume et ON/OFF ne sont tout simplement pas présents.

Quelle box TV choisir ?

Afin de choisir la solution qui correspond le mieux à vos besoins et surtout à votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide d’achat des meilleurs boîtiers multimédias en 2021.

