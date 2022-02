Le nouvel écran PC gaming de Xiaomi (2K et 165 Hz) perd déjà 150 euros

Disponible depuis 2020 en Chine, le Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27" arrive enfin en France pour compléter l’offre d’écrans PC de la marque. Sa fiche technique est assez musclée pour convaincre les joueurs et joueuses à la recherche de bonnes performances. D’autant plus qu’il passe déjà de 499,99 euros à 349,99 euros.

Xiaomi est sur tous les fronts et vient même s’installer sur le segment des écrans PC dédiés au gaming. Pas sûr qu’il fasse une grande percée, comme il a pu le faire avec ses smartphones, mais le constructeur se montre toujours aussi convaincant. Il avait d’ailleurs fait une entrée remarquée sur ce secteur avec son écran ultra wide de 34 pouces. La firme chinoise n’a pas dit son dernier mot, en revenant avec un format plus classique qui propose des caractéristiques que l’on attend : une très bonne définition ou encore un taux de rafraîchissement élevé. De beaux arguments qui viennent s’ajouter à une baisse de prix très intéressante.

Le Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27 en quelques mots

Une dalle IPS LCD de 27 pouces en définition QHD (2560 x 1440 pixels)

Un taux de rafraîchissement qui monte à 165 Hz

Un temps de réponse rapide, seulement 1 ms

Enfin disponible en France, le Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27 est lancé au prix de 499 euros. Aujourd’hui, il profite toutefois d’une remise de 150 euros et ne coûte plus que 349,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Un écran immersif de qualité …

Comparé aux autres moniteurs gaming, Xiaomi a doté son Mi 2K Gaming Monitor 27 d’un look simple. En effet, il n’est pas rare de retrouver des écrans imposants qui manquent de finesse, et ici c’est tout le contraire. Avec son nouveau moniteur, la firme chinoise mise sur la sobriété, mais aussi l’élégance. On retrouve un écran ultra-fin qui prendra peu d’espace sur votre espace de travail pour ne pas vous encombrer. Pensé pour être ergonomique, vous pourrez régler à votre guise sa hauteur, son angle de rotation, d’inclinaison, de pivotement ou même le fixer au mur pour s’adapter à vos besoins.

Xiaomi a souhaité éliminer au maximum les bordures et propose un écran avec 3 côtés sans rebord pour une immersion totale. Cet écran de 27 pouces dispose d’une dalle IPS qui offre un ultra grand-angle de vue à 178°, avec une image vivante et réaliste sous tous les angles. Quant à la résolution, l’écran de Xiaomi offre une définition QHD 2 560 x 1 440 pixels. C’est une résolution très appréciée des joueurs et joueuses PC, car elle permet de bénéficier d’une qualité d’image excellente avec des couleurs vives et bien détaillées.

… qui pourra satisfaire la plupart des joueurs

Bien sûr le constructeur chinois le sait, un bon joueur doit avoir un écran offrant des images fluides. C’est pourquoi la dalle propose un taux de rafraîchissement élevé de 165 Hz, pour un gain de fluidité et de précision non négligeable. Cela s’avère être très utile dans les jeux qui nécessitent d’une bonne réactivité — type FPS. Pour avoir une longueur d’avance sur les autres joueurs, le moniteur offre un temps de réponse de seulement 1 milliseconde. Cela vous garantit d’être toujours au bon timing dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes.

Même s’il lui manque les technologies VRR habituelles chez AMD et Nvidia, le Mi 2K Gaming Monitor 27 dispose de la technologie Adaptive-Sync. Une fois activée, cette dernière va permettre d’éliminer les déchirures d’écran et les temps de latence, pour pouvoir délivrer une expérience de jeu fluide et stable. Enfin, vous trouverez une connectique correcte, avec du DisplayPort 1.4, du HDMI 2.0 ainsi que de l’USB 3.0 et une sortie audio pour brancher vos haut-parleurs ou un casque.

Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à lire la fiche technique du Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27.

