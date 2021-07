Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27, l’alternative au Samsung Odyssey G5 arrive en France

Annoncé en fin d’année 2020 en Chine, le Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27" arrive enfin en France pour compléter l’offre d’écrans PC de Xiaomi. C’est un écran très classique pour les gamers : 27 pouces, 2K et 165 Hz.

Xiaomi va commercialiser en France son écran PC qui répond au doux nom de Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27. Sur le papier, c’est une alternative sérieuse au Samsung Odyssey G5.

Les caractéristiques que l’on attend d’un écran de gaming

Après avoir fait une entrée remarquée sur ce secteur, avec son écran ultra wide de 34 pouces, Xiaomi revient avec un format plus classique. En effet, c’est un moniteur IPS LCD de 27 pouces en définition QHD (2560 x 1440 pixels) avec un taux de rafraîchissement qui monte à 165 Hz. Il est clairement positionné gaming, en plus de son taux de rafraîchissement, la marque chinoise annonce un temps de réponse de 1 ms (IMBC) et 4 ms en gris à gris.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs écrans PC Ultrawide 21/9 et 32/9 ?

Il a également une précision des couleurs élevée avec 95 % de la gamme de couleurs DCP-P3 et dispose du DisplayHDR 400. Vous aurez remarqué également qu’il s’agit d’une dalle non incurvée, ce qui rejoint la dernière fournée de Samsung qui fait également l’impasse désormais sur cette caractéristique.

Vous trouverez également des connectiques très correctes, avec du DisplayPort 1.4, du HDMI 2.0 ainsi que de l’USB 3.0 et une sortie audio pour brancher vos haut-parleurs ou un casque. Il dispose également du même pied que la version 34 pouces, il ne nécessite aucune vis, et permet de régler l’écran en hauteur, en inclinaison et en rotation. On peut également le placer en mode portrait grâce à ce pied. Vous pouvez très bien l’accrocher au mur, il a un support VESA. Les vis sont d’ailleurs fournies avec l’écran.

Même si Xiaomi annonce une certification TÜV Rheinland Low Blue Light, il lui manque néanmoins les technologies VRR habituelles chez AMD et Nvidia.

Xiaomi France n’a pas encore communiqué son prix de vente, mais il est annoncé à 500 euros en Europe. Il faudra nous convaincre avec un prix un peu plus agressif, la concurrence est rude sur ce marché. Par exemple, l’Odyssey G5 est à 280 euros chez Cdiscount avec la certification AMD FreeSync et Nvidia G-Sync.