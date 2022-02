À presque moitié prix, le Xiaomi Mi 11 Lite 5G devient plus abordable que jamais

S'il existe une version du smartphone nommée NE, le Xiaomi Mi 11 Lite 5G classique est plus performant et reste un excellent smartphone milieu de gamme, d'autant plus que le tarif actuel s'équivaut davantage à un appareil entrée de gamme maintenant qu'il est proposé à 224 euros au lieu de 399 euros sur Cdiscount.

Les smartphones Xiaomi profitent d’un rapport qualité-prix excellent dès la sortie, dans la plupart des cas, mais il suffit d’attendre quelques mois pour qu’ils deviennent clairement imbattables. C’est ce que nous prouve le Mi 11 Lite compatible 5G aujourd’hui en étant proposé à presque moitié prix grâce à une remise immédiate, un code promo et une offre différée de remboursement.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Mi 11 Lite 5G

L’écran AMOLED 6,55 pouces à 90 Hz

La charge rapide jusqu’à 33 W

Le puissant Snapdragon 780

L’appareil photo polyvalent

Au lieu de 399 euros à son lancement, le Xiaomi Mi 11 Lite 5G avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 224 euros sur Cdiscount. Pour obtenir ce prix, il suffit d’utiliser le code promo 25DES249 avant de procéder au paiement et ensuite de déduire le remboursement de 50 euros lié à l’ODR valable jusqu’au 3 avril 2022.

Un peu plus vieux, mais un peu plus performant

Le Xiaomi Mi 11 Lite 5G s’est récemment fait remplacer par une version qui rajoute simplement la mention NE dans le nom. Cette dernière apporte une seule différence : le SoC intégré à l’intérieur. En effet, le plus récent modèle embarque un Snapdragon 778G alors que ce Mi 11 Lite 5G classique qui nous intéresse aujourd’hui avait opté pour un Snapdragon 780G légèrement plus puissant. De plus, le tout s’accompagne de 8 Go de RAM (au lieu de 6) afin d’apporter une bonne dose de fluidité, que ce soit au niveau de l’expérience utilisateur que dans les jeux 3D.

Pour le reste, on retrouve les mêmes caractéristiques, avec notamment une batterie de 4 250 mAh capable de tenir toute une journée, sans oublier la charge rapide jusqu’à 33 W qui permet de récupérer rapidement des pourcentages en cas de besoin. Ce n’est pas aussi efficace que les 55 W du Xiaomi Mi 11, mais cela assure déjà le fait de pouvoir récupérer environ 50 % en à peu près trente minutes.

Un appareil photo polyvalent avec un bel écran

Le module arrière de l’appareil photo propose une petite triplette, avec un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 5 mégapixels. Cette composition est évidemment différente du smartphone haut de gamme dont il s’inspire, mais cela offre tout de même une belle polyvalence — mention spéciale pour les modes portrait et macro — tout en proposant une qualité correcte des clichés capturés, un peu moins de nuit. Pour les selfies, on retrouve une caméra frontale de 20 mégapixels qui suffira amplement pour changer de temps en temps votre photo de profil.

Cette version Lite classique ne propose enfin pas l’écran aux bords incurvés du Mi 11, qui est ici remplacé par un écran plat, laissant donc plus apparaitre les bordures autour. La technologie AMOLED est tout de même de la partie pour profiter des contrastes infinis et le taux de rafraichissement monte jusqu’à 90 Hz. Le tout est protégé par du verre Gorilla Glass 5 pour résister face aux chutes et aux rayures.

