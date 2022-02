Cette vente privée Fibre/ADSL à -55 % sur 1 an est la plus intéressante du moment

En cette fin de mois de février, c'est avec Bemove que vous trouverez l'une des offres d'abonnement à la fibre parmi les moins chères : seulement 15,99 euros par mois la première année avec TV et téléphonie fixe en prime.

C’est un peu le calme plat du côté des offres de box internet fibre et ASDL, mais vous êtes au bon endroit si vous souhaitez trouver une offre pas chère et avantageuse. Notre partenaire Bemove remet en route une nouvelle vente privée vous permettant d’obtenir un abonnement à la fibre/ADSL avec 55% de remise sur la première année.

Que propose cette vente privée Bemove ?

Un abonnement à la fibre à plus de moitié prix pendant un an

Avec des débits allant jusqu’à 500 Mb/s en téléchargement

Un décodeur TV fourni avec

Jusqu’au 3 mars 2022, cette vente privée vous permet d’obtenir un abonnement à la fibre ou à l’ADSL avec -55 % de remise sur un an. Cela donne un abonnement à 15,99 euros par mois la première année puis 36,99€ par la suite. Notez que la souscription à cette offre entraine un engagement d’un an.

Toute la puissance de la fibre et de ses avantages à prix (très) réduit

Cette offre en série limitée contient, en fonction de votre éligibilité, un abonnement à une ligne fibre ou ADSL. Les débits offerts peuvent aller jusqu’à 500 Mb/s, ce qui correspond au rapport performances/prix le plus intéressant du moment. La box en elle-même est compatible avec le Wi-Fi 5, ce qui vous permettra d’utiliser tous vos appareils compatibles à domicile sans perte de qualité.

Cette offre comprend également une partie TV complète. Un décodeur tournant sous Android TV est même fourni avec. Celui-ci donne non seulement accès à 180 chaînes, jusqu’à 100h d’enregistrement et offre également l’accès à de nombreuses applications de VOD comme Netflix, Disney + ou Prime Vidéo.

Une ligne fixe avec l’international

Évidemment, l’offre Internet fixe comprend également une ligne téléphone fixe avec les appels en illimité vers le fixes, ainsi que vers les fixes de plus de 110 pays. Attention, une limite est fixée à 200 correspondants différents. Au-delà, vous devrez payer du hors-forfait. Vous avez la possibilité de conserver votre numéro actuel gratuitement en renseignant lors de l’inscription.

Notre comparateur Fibre/ADSL

Pour aller plus loin et comparer ces offres avec la concurrence, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparateur des meilleures offres ADSL et Fibre du moment.

