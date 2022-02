Asus VivoBook OLED : plus de 200€ de réduction pour ce laptop sous Ryzen 7

Avec une configuration musclée et une dalle OLED pour offrir une bonne expérience visuelle, l’Asus VivoBook S533UA-L1437W plaira au plus grand nombre. D’autant plus que son prix passe de 1 099 euros à 879 euros.

Avec l’Asus VivoBook S533UA-L1437W ainsi que l’ensemble de sa gamme VivoBook, le constructeur taïwanais tente de s’imposer davantage sur le marché des ultraportables. Ce modèle de 15,6 pouces se démarque par sa dalle OLED, mais aussi par les bonnes performances qu’il a offrir grâce à la présence d’une puce AMD de dernière génération. Il a beaucoup d’arguments à faire valoir, surtout avec 20 % de remise sur son prix d’origine.

L’Asus VivoBook S533 en quelques mots

Un écran OLED de 15,6 pouces (définition Full HD)

La puissance de la puce AMD Ryzen 7 5700U

16 Go de mémoire vive et SSD de 512 Go

Initialement au prix de 1 099 euros, le PC portable Asus VivoBook OLED (S533UA-L1437W) est à présent en promotion à 879 euros en utilisant le code CR20 sur le site Rakuten (via la boutique officielle de Boulanger).

Un laptop sublimé par son écran, et performant

Ce qui frappe en premier lieu lorsque l’on voit cet Asus VivoBook OLED 15 (S3500QA-L1081T), c’est son design. On ressent le savoir-faire du constructeur, qui propose une conception épurée et élégante très réussie. Mais la véritable pièce maîtresse est sans conteste son écran OLED de 15,6 pouces, avec une définition Full HD de 1920 x 1080 pixels. C’est tout simplement l’assurance d’une excellente qualité d’affichage, que l’utilisation soit faite pour le travail ou pour regarder des séries, le confort visuel sera au rendez-vous.

Les performances ne sont pas délaissées non plus, ce modèle est animé par la puce AMD Ryzen 7 5700U, avec 16 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, l’Asus VivoBook a du répondant pour faire tourner avec fluidité toutes vos applications sans problème. Il est capable de supporter un usage multitâche poussé en bureautique. Avec son CPU de huit cœurs cadencé à 1,8 GHz (turbo boost à 4,3 GHz), les tâches les plus gourmandes pourront tirer profit de tous les cœurs, comme la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.). Toutefois ce laptop trouvera ces limites sur le gaming, ce n’est pas une machine de guerre pour jouer, mais avec la présence de la carte graphique AMD Radeon, il pourra tout de même vous permettre de jouer à des jeux en 2D ou 3D peu gourmands. Quant au stockage, vous pourrez compter sur un SSD de 1 To, qui va apporter une dose de réactivité bienvenue au système.

Une autonomie à la hauteur et une bonne connectique

Avec tous ces éléments, l’autonomie est assurée, car avec sa batterie l’appareil est capable de tenir environ 9 heures en utilisation classique — de quoi l’utiliser une bonne journée loin d’une prise. Cela est notamment dû à l’OLED qui se trouve être une technologie beaucoup moins énergivore que le LCD classique.

Ce laptop sera donc capable de tenir une journée complète. Même si son format est assez imposant avec son écran d’une diagonale de 15,6 pouces et son poids de 1,8 kg, il pourra être facilement transporté. Enfin, son châssis n’est pas pauvre en connectique, on retrouve deux ports USB, un port USB 3.2 Gen 1, un port HDMI, un port USB-C, un port Micro-SD et une sortie audio.

