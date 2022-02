HP Omen : un puissant PC gamer (Ryzen 5 + RTX 3060) pour moins de 1000€

Avec sa gamme Omen, HP propose un PC portable orienté gaming pour un prix tout à fait honorable. Mieux, Amazon applique aujourd'hui une promotion de 200 euros pour en faire un rapport qualité-prix plus qu’intéressant.

Vous êtes au bon endroit si vous êtes à la recherche d’une machine nomade pour jouer dans de bonnes conditions sur PC. La gamme Omen de HP est réputée pour ses laptops gaming performants et le modèle 15-en1003sf ne déroge pas à la règle. Ce dernier a d’ailleurs la chance de s’afficher en promotion avec 200 euros en moins sur la facture.

Les points forts du HP Omen 15

Le combo Ryzen 5 + RTX 3060

Un SSD NVMe de 512 Go ultra rapide

Un écran FHD de 15,6″ à 144 Hz

Au lieu d’un prix barré de 1 199 euros, le PC portable HP OMEN 15 (en1003sf) est aujourd’hui disponible en promotion à 999 euros sur Amazon, soit 200 euros d’économies sur la facture.

Pour jouer en ultra

Ce PC portable HP Omen 15 s’adresse aux gamers et gameuses en quête d’une machine performante. À commencer par son écran IPS, qui profite d’une définition Full HD sur une grande diagonale de 15,6 pouces. L’ensemble est très réactif grâce à son taux de rafraîchissement de 144 Hz,pour un gaming fluide et des images nettes en toute situation. D’ailleurs pour assurer de bonnes performances, HP équipe son laptop d’un processeur AMD, le Ryzen 5 600 H à six cœurs cadencé à 3,3 GHz (et boost jusqu’à 4,2 GHz), qui permettra aux joueurs de faire tourner les jeux les plus gourmands très facilement. Une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 avec 6 Go intégrés et 8 Go de mémoire vive complètent l’affiche pour jouer dans d’excellentes conditions. Ajoutons à cela un SSD de 512 Go pour plus de rapidité au lancement de la machine et des jeux, ainsi que des temps de chargement considérablement réduits.

Avec cette configuration, les applications exigeantes s’exécuteront sans problème. Il est même possible de supporter un usage multitâche poussé en bureautique ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.). Et si ce genre de produits ont tendance à être peu endurants, ici le laptop de HP promet 9 heures d’autonomie. Mieux encore, ce dernier dispose d’une charge rapide qui permet de récupérer environ 50% de batterie en 45 minutes. On retrouve également un système de ventilation sur 3 côtés et un flux d’air à 5 voies afin d’assurer la stabilité du système et des performances optimales lorsque l’expérience de jeu s’intensifie.

Une machine nomade, avec une bonne connectique

Ce PC portable HP Omen mise plutôt sur un design sobre. Il se démarque des autres PC gaming par un coloris gris sombre moins tape-à-l’œil et plutôt élégant. Et malgré sa diagonale de 15,6 pouces, le laptop de HP profite d’un format assez compact, grâce à son poids de 2,4 kg. D’ailleurs, sa dalle offre des bords fins sur les 3 côtés pour garantir une immersion totale et maximiser la visibilité. Et pour parfaire le tout, HP propose un système audio Bang & Olufsen DTS:X pour un rendu sonore de qualité et une bonne immersion en jeu.

Quant à la connectique, ce modèle est plutôt complet avec un port HDMI, trois ports USB, un port USB-C, un mini DisplayPort, et une prise casque audio. Enfin, sachez que ce dernier tourne sous Windows 10, mais si vous souhaitez installer la dernière mise à jour, nous vous invitons à lire cet article pour procéder à l’installation et bien vérifier la compatibilité.

