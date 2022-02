Super Soco CU Mini : ce scooter électrique de la ville est à moitié prix

Nombreux sont à penser qu'une voiture est inutile dans les grandes villes. Ils se dirigent alors naturellement vers d'autres moyens de transport, comme la trottinette, le vélo, ou encore le scooter électrique. Pour cette dernière catégorie, Go2Roues propose en ce moment une offre alléchante pour le Super Soco CU Mini : 1 000 euros au lieu de 1 990 euros.

Super Soco est une marque australo-chinoise qui a acquis une réputation de constructeur fiable aux produits bien finis. On l’a connait surtout pour sa gamme de motos électriques, mais le constructeur tire aussi son épingle du jeu dans le domaine des scooters électriques. Le modèle CU Mini constitue la porte d’entrée du catalogue et se cantonne à un usage en ville. C’est également le plus abordable, surtout en ce moment avec cette remise immédiate de 50 %.

Le Super Soco CU Mini, c’est quoi ?

Un scooter électrique sans permis

Le moteur de 600 W pour aller jusqu’à 35 km/h

Une autonomie de 35 km (avec batterie amovible)

Au lieu de 1 990 euros habituellement, le Super Soco CU Mini est aujourd’hui disponible en promotion à 1 000 euros sur le site Go2Roues. Vous pouvez aller le chercher dans un de leur showroom sur Paris et Bordeaux, sinon il faut compter 150 euros pour la livraison à domicile. Les frais de préparation et carte grise pour un montant de 96 euros sont obligatoires.

Notez d’ailleurs que vous pouvez également être éligible à une prime écologique selon votre situation, ce qui fait encore plus baisser le prix de ce scooter électrique.

Un scooter électrique pour rouler en ville

Le Super Soco CU Mini s’apparente à un scooter 50 cc, il est alors uniquement destiné aux trajets urbains. Son design moderne le prouve, car plus petit que les autres modèles de la marque à cause, ou grâce, à l’absence d’espace dans le coffre sous la selle, ce qui facilite grandement les déplacements dans les chemins étroits ou pour se garer. Il est très maniable tout en étant stable sur ses deux roues de 12 pouces chacune, et surtout monoplace : vous ne pourrez donc pas transporter un passager à l’arrière.

Son moteur de 600 W lui confère une vitesse maximale de 35 km/h, donc parfaitement adapté aux grandes villes ayant adopté une limitation de 30 km/h. Ce scooter électrique est évidemment homologué en France. Pas besoin d’aller plus vite, surtout lorsqu’il s’agit de se faufiler dans les embouteillages. Une fois arrivé à votre destination, vous pourrez bien évidemment activer une alarme afin de dissuader les voleurs.

Une autonomie suffisante pour aller au travail

La batterie intégrée est amovible, ce qui est idéal si vous n’avez pas de prise électrique classique dans votre box ou votre place de parking. Pour la recharger, vous devrez simplement l’enlever sous la selle et porter ses 7,2 kilos jusqu’à chez vous pour récupérer de l’énergie. Elle possède une capacité de 48V et 20Ah, soit 960W, pour une autonomie estimée à environ 35 km (variable en fonction de la température extérieure et du poids de l’utilisateur). Ce nombre suffit pour faire des allers retours quotidiens entre votre domicile et le travail, mais n’espérez pas aller plus loin sans un rechargement de la batterie au préalable. En ce qui concerne la durée de vie, comptez entre 35 000 et 40 000 kilomètres, selon la marque. Et pas de souci pour rouler de nuit, puisque le Super Soco CU Mini est équipé de phares éclairant jusqu’à 15 mètres.

Nous n’avons pas testé ce modèle, mais vous pouvez toujours lire notre test sur le Super Soco CU-X pour en savoir un peu plus.

