Le Fire TV Stick compatible 4K d’Amazon est de retour en promotion (-42 %)

Les clés HDMI sont idéales pour celles et ceux qui souhaitent connecter leur TV en un clin d'œil. Le Fire TV Stick 4K d'Amazon est l'une des solutions les plus recommandables sur le marché, et le moment est tout choisi pour sauter sur l'occasion puisque son prix passe de 59,99 euros à 34,99 euros sur la plateforme américaine.

Si vous n’avez pas la chance d’avoir un téléviseur connecté chez vous, sachez que ce souci n’est pas irréversible. Si les box TV existent pour vous permettre de profiter d’une Smart TV, les dongles HDMI représentent tout de même de meilleures solutions grâce à leur format plus compact qui sait se faire discret derrière votre écran. Vous pourrez ainsi profiter d’un nouveau système d’exploitation en un seul geste. Parmi tous les modèles proposés sur le marché, le Fire TV Stick 4K d’Amazon fait partie des meilleures solutions, notamment grâce à son prix, qui affiche en ce moment une baisse de 42 %.

Ce qu’il faut retenir du Fire TV Stick 4K

Des contenus diffusés en 4K UHD

Compatible HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos

Avec l’écosystème Fire OS

Initialement affiché à 59,99 euros, le Fire TV Stick 4K d’Amazon est désormais disponible à 34,99 euros sur le site du géant américain.

Les autres passerelles multimédias d’Amazon profitent aussi de réductions. Le Fire TV Stick classique passe ainsi de 39,99 euros à 24,99 euros. Quant au Fire TV Stick Lite, il est proposé à 22,99 euros au lieu de 29,99 euros. Pour monter en gamme, vous pourrez choisir le Fire TV Stick 4K Max qui se négocie à 39,99 euros au lieu de 64,99 euros.

Une alternative pratique aux box TV

Comme nous l’avons indiqué plus haut, les clés HDMI sont une bonne alternative aux box multimédias grâce à leur format compact et nettement plus discret. Le Fire TV Stick 4K d’Amazon se présente donc sous la forme d’un dongle à brancher sur un téléviseur, à la manière d’un Chromecast. Mais contrairement à ce dernier, qui nécessite un appareil comme un smartphone ou une tablette pour diffuser son contenu, la solution d’Amazon se suffit à elle-même puisqu’elle intègre son propre système d’exploitation.

Avec ce Fire TV Stick 4K, vous pourrez profiter d’une expérience utilisateur bien fluide sous Fire OS, qui est naturellement centré sur les services proposés par Amazon. Prime Video sera évidemment de la partie, et vous proposera même une foule de suggestions de contenus basées sur votre profil. Même si le store d’applications est moins fourni que ses concurrents Apple et Android TV, vous pourrez tout de même télécharger d’autres applications phares comme Netflix, MyCanal, YouTube ou encore Molotov.

La 4K UHD pour tous vos contenus

Son nom ne laisse aucun suspense, mais le Fire TV Stick 4K peut afficher des contenus en 4K UHD à 60 images par seconde, contrairement à la version classique qui ne propose que du Full HD. Mais pour en profiter pleinement, il vaut mieux posséder un téléviseur compatible. Autrement, cette clé HDMI est compatible avec les contenus HDR (HDR10, HDR10+ et Dolby Vision) ainsi qu’avec le Dolby Atmos. De quoi profiter de ses contenus de la meilleure des façons, avec un résultat bien immersif.

Quant à la télécommande livrée avec le dongle, elle permettra de naviguer facilement dans les menus et pourra même contrôler entièrement votre téléviseur. Un micro sera d’ailleurs là pour recueillir toutes vos commandes vocales à Alexa, qu’elles concernent vos contenus sur le téléviseur ou bien vos objets connectés présents chez vous, qui pourront ainsi être contrôlés grâce au Fire TV Stick.

L’autre avantage de cette télécommande, qui a été ajouté sur cette version récente, ce sont les boutons raccourcis permettant d’accéder plus rapidement à Prime Video, Netflix, Amazon Music ou encore Disney+.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Fire TV Stick 4K d’Amazon (dans sa version 2019, mais quelques-unes de ses caractéristiques ont été gardées dans la nouvelle version).

D’autres solutions pour connecter sa TV

Si vous souhaitez aller regarder du côté de la concurrence avant de faire votre choix pour transformer votre téléviseur, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs boîtiers multimédias à choisir en 2022.

