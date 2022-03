Amazon eero : ce système Wi-Fi maillé est bradé avec 25 % de réduction

Si le Wi-Fi de votre box ne couvre pas la totalité de votre maison, le Wi-Fi maillé (mesh) est la solution idéale pour vous aider à améliorer tout ça. Amazon propose un routeur efficace qui profite actuellement de 25 % de réduction.

Vous rencontrez quelques mésaventures avec votre réseau Wi-Fi domestique ? Il ne couvre pas la totalité de votre maison ? Pour profiter pleinement de votre connexion, mieux donc vaut prendre les choses en main et investir dans votre propre matériel réseau. Le routeur Wi-Fi maillé Eero d’Amazon va améliorer et étendre la couverture Wi-Fi en utilisant plusieurs nœuds (répéteurs) répartis autour de votre domicile et cela pour moins de 60 euros.

Le système Wi-Fi maillé d’Amazon c’est …

Une couverture Wi-Fi sur 140 mètres²

La compatibilité avec Alexa

Une application dédiée sur iOS et Android

Habituellement proposé à 79 euros, le répéteur Amazon Eero est en ce moment en promotion et ne coûte plus que 59 euros, soit une remise immédiate de 25 %.

Retrouvez le routeur Amazon Eero à 59 € sur Amazon

Une meilleure couverture Wi-Fi

Comparé aux routeurs avec antennes, celui d’Amazon est discret notamment grâce à ses petites dimensions de 98 x 98 x 60 mm. Vêtu d’un coloris blanc, l’appareil discret va pouvoir se dissimuler dans le décor facilement. Le petit eero d’Amazon est un routeur autonome rapide qui se connecte à votre modem afin de livrer une connectivité complète de la maison pour tous, avec une grande empreinte sans fil. Un seul eero est capable de fournir une couverture Wi-Fi sur 140 mètres carrés (jusqu’à 460m² pour le lot de 3 appareils), ou peut être ajouté à n’importe quel système Wi-Fi eero pour étendre la couverture.

Au niveau des performances, le routeur est propulsé par un processeur quadricœur 700 MHz, 512 Mo de RAM, et 4 Go de stockage flash. La bande passante 2,4 GHz et 5 GHz propose des vitesses Internet allant jusqu’à 550 Mo/s. Autant dire qu’avec cet appareil, la connexion n’en sera que meilleure.

Une configuration simple

Il est facilement configurable en téléchargeant l’application eero et permet de regarder des vidéos en streaming, de jouer à des jeux ou de travailler à domicile, n’importe où chez soi. TV connectées, ordinateurs, smartphones… eero fonctionne avec n’importe quel appareil. Depuis cette application, vous pourrez voir ce qui se passe sur votre réseau, vérifier l’utilisation des appareils, partager votre réseau avec des amis ou même mettre Internet en pause. De plus, ce routeur intègre Alexa pour le contrôler par la voix.

Comme la plupart des autres solutions Wi-Fi mesh, le eero utilise le logiciel TrueMesh qui effectue des mises à jour automatiques régulièrement, et de sécurité, de façon totalement transparente pour les utilisateurs. Grâce à cette technologie, le eero dirige intelligemment le trafic pour éviter les congestions, la mise en mémoire tampon et les pertes de connexion. De quoi être tranquille dans chaque pièce, lorsque vous jouez, regardez du contenu en streaming ou surfez sur Internet.

Pour s’équiper du WiFi 6

Si vous souhaitez passer au Wi-Fi 6, mais que vous n’avez pas d’appareils pouvant profiter de cette technologie sans fils, nous vous conseillons la lecture de notre guide des meilleurs appareils pour en profiter.

