La microSD Samsung Evo Select de 256 Go ne coûte pas plus de 38 euros

Si vous souhaitez étendre le stockage de votre smartphone, votre tablette ou tout appareil compatible, mieux vaut miser sur une carte disposant de bonnes vitesses de transfert et d'une capacité suffisante. En cela, la carte microSD Samsung Evo Select dotée de 256 Go de stockage est une très bonne solution, qui voit d'ailleurs son prix passer de 44 euros à 37 euros sur Amazon.

On trouve aujourd’hui une foule de cartes microSD sur le marché, mais toutes ne satisfont pas les utilisatrices et utilisateurs exigeants qui cherchent non seulement à augmenter la capacité de stockage de leurs appareils, mais aussi à bénéficier de vitesses de transfert élevées ou encore de la possibilité d’enregistrer des vidéos tournées en 4K, et ce, à moindre coût. C’est heureusement ce que propose la microSD Samsung Evo Select, avec notamment ses 256 Go de stockage et son prix tout doux. Pour mettre la main dessus, le moment sera idéal puisqu’elle bénéficie d’une réduction qui la fait passer sous la barre de 40 euros.

Ce qu’il faut retenir de la carte microSD Samsung Evo Select

Des vitesses de transfert pouvant grimper jusqu’à 130 Mo/s

Compatible UHS 3 (U3) et V30 pour filmer en 4K UHD

Certifiée A2 pour de meilleurs lancements d’application

Initialement affichée à 44 euros, la carte microSD Samsung Evo Select de 256 Go est actuellement vendue à 37 euros sur Amazon.

Des vitesses de transfert élevées pour de solides performances

La carte microSD Samsung Evo Select promet de très bonnes performances, avec une vitesse de transfert élevée pouvant aller jusqu’à 130 Mo/s en lecture. Le modèle est par ailleurs doté de 256 Go, ce qui sera amplement suffisant pour augmenter le stockage de votre smartphone, tablette, caméra d’action ou drone.

Cette microSD détient également la certification A2, et non la A1. Un gage de qualité puisqu’elle lui permet de disposer de débits minimums suffisants de de 10 à 30 Mo/s en lecture comme en écriture, ainsi que 4 000 IOPS/2000 IOPS en lecture séquentielle/écriture. Surtout, cette configuration assurera de très bonnes performances lors du lancement d’applications.

À glisser dans une GoPro pour des vidéos en 4K

Si vous souhaitez enregistrer des séquences tournées en 4K UHD à 30 fps avec votre GoPro, votre drone ou un smartphone compatible, cette microSD sera toute désignée puisqu’elle propose une compatibilité avec la classe de vitesse UHS 3 et la classe de vitesse vidéo V30. Glissée dans votre appareil, les images tournées en ultra-haute définition seront ainsi bien enregistrées et stockées sans problème. Et si vous partez en vadrouille pour filmer vos exploits, sachez que cette carte microSD Samsung Evo Select a été conçue pour résister aux chocs, aux chutes, aux températures allant de -25 à 85 degrés, à l’eau et même aux rayons X.

Pour comparer la carte microSD Samsung Evo Select

