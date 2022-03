OnePlus Buds Z2 : ces écouteurs à réduction de bruit sont en promotion à 69 €

Plus besoin de vider ses économies, on trouve de très bonnes paires d’écouteurs sans fil sous la barre des 100 euros. C’est le cas des OnePlus Buds Z2 qui sont dotés de la réduction de bruit pour un prix encore plus avantageux grâce à cette offre sur Amazon.

Le constructeur OnePlus enrichit davantage son catalogue de true wireless, afin de convenir à tous les budgets. Parmi ses écouteurs sans fil, on retrouve les Buds Z qui ont été récemment renouvelés avec l’arrivée de la deuxième génération. Une version améliorée qui vient corriger les défauts de la première génération, en y ajoutant la réduction de bruit par exemple. Ils cochent pratiquement toutes les cases des parfaits écouteurs sans fil économiques. D’autant plus qu’ils coutent moins de 70 euros.

Les OnePlus Buds Z2, c’est quoi ?

Des écouteurs intra-auriculaires confortables et compacts

La technologie de réduction de bruit active efficace

Sans oublier leur bonne autonomie

Au lieu d’un prix barré à 99,99 euros, les écouteurs sans fil Buds Z2 de OnePlus deviennent encore plus abordables sur Amazon grâce à cette remise de 30 %. On les retrouve à seulement 69,30 euros.

Des écouteurs intra qui ne manquent pas de confort

Pour cette deuxième génération, OnePlus ne réinvente pas le design de ses écouteurs abordables. Les Buds Z2 s’inspirent de son successeur et reprennent quasiment à l’identique son design. On retrouve ainsi des écouteurs intra-auriculaires fabriqués en PVC brillant, qui misent sur le confort. Une fois dans votre conduit auditif, ils ne bougent plus du tout, peu importe qu’on marche ou coure. D’ailleurs, les sportifs seront ravis d’apprendre que ces oreillettes sont certifiées IP55 pour résister à la pluie aux éclaboussures ou à la transpiration.

Au bout des tiges, on retrouve les contrôles tactiles qui sont facilement accessibles et participent au confort global. Suite à une longue session d’écoute, ces derniers ne génèrent aucune gêne, dès lors qu’on a trouvé le bon embout parmi ceux fournis. Quant au boîtier qui accueille les écouteurs, il reprend le design de la première génération au format pilule. S’il faut utiliser ses deux mains pour sortir ou ranger les écouteurs, le boîtier de charge est très compact et facile à transporter. Il offre d’ailleurs quatre cycles avant de devoir recharger le boîtier de rangement. Concernant l’autonomie des écouteurs, vous pouvez compter sur un peu plus de 4 heures avec l’ANC activé et 7 heures sans.

Une deuxième version plus convaincante

Avec leur format intra-auriculaire, les OnePlus Buds Z2 offrent une bonne isolation passive ainsi qu’une bonne qualité audio. Le son est plus précis et évite tout tremblement dans l’oreille. La firme chinoise vient même intégrer des transducteurs dynamiques de 11 mm, apportant un son puissant et une bonne restitution des basses fréquences. En passant par l’application de HeyMelody, vous aurez la possibilité d’ajuster les contrôles tactiles et personnaliser votre expérience sonore. Malheureusement il n’y a pas de fonction d’égalisation, peut-être via une prochaine mise à jour. La connexion Bluetooth est de bonne qualité et le signal peut tenir même très loin de la source sans trop de soucis. Le contrôleur Bluetooth gère les codecs audio SBC et AAC.

Le véritable atout de ces Buds Z2 c’est la réduction de bruit qui est cette fois de la partie. Cette technologie est assez efficace pour réduire jusqu’à entre 25 et 40 db de bruit ambiant, grâce à des microphones situés à l’intérieur des écouteurs. Résultat : l’ANC réussie a atténué la plupart des bruits environnants, mais pas dans tous les environnements. Les écouteurs disposent également d’un mode transparence pour mieux distinguer les bruits extérieurs et être plus alertes. Quant à la signature sonore, les Buds Z2 délivrent un son grave solide et tonique et qui est très agréable à l’écoute même si les médiums sont peut-être un peu trop poussés.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur les OnePlus Buds Z2.

