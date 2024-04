Bose QuietComfort Ultra Earbuds : 40 % de réduction pour ces écouteurs sans fil qui proposent une réduction de bruit épatante

Les Bose QuietComfort Ultra Earbuds sont des écouteurs sans fil premium qui cumulent les atouts, à commencer par leur réduction de bruit active que l'on a jugée époustouflante, et qui est même la meilleure du marché. Des modèles ultra efficaces que l'on peut trouver en ce moment à seulement 209 euros au lieu de 349 euros habituellement.

La réduction de bruit active, qui permet de gommer les bruits environnants lors de l’écoute musicale, est une technologie que l’on retrouve dans bien des références d’écouteurs et de casques audio, mais peu de constructeurs se sont réellement donné les moyens de proposer un système très efficace. Parmi les marques qui maîtrisent vraiment l’ANC, on compte évidemment Bose. Et ses Bose QuietComfort Ultra Earbuds, que l’on trouve actuellement en promotion à -40 %, sont la preuve que le fabricant sait mettre le paquet pour proposer une réduction de bruit exceptionnelle.

Les points forts des Bose QuietComfort Ultra Earbuds

Une réduction de bruit époustouflante

Un bon confort de port

Un son riche

Lancés à 349 euros, les Bose QuietComfort Ultra Earbuds sont aujourd’hui proposés à seulement 209,99 euros sur Rakuten grâce au code promo RAKUTEN20, valable uniquement aujourd’hui.

Des true wireless ultra-confortables

L’un des atouts majeurs des Bose QuietComfort Ultra Earbuds, c’est le confort de port qu’ils offrent. Ces écouteurs intra-auriculaires, qui prennent place à l’entrée du canal auditif, sont très agréables à porter et tiennent en plus bien en place grâce à leurs ailettes en silicone. Les oreillettes peuvent même nous accompagner pendant nos entraînements puisqu’ils sont résistants aux projections d’eau (IPX4). Ils ne craignent donc ni la pluie, ni la transpiration.

Les Bose QuietComfort Ultra Earbuds fonctionnent par ailleurs avec une application, Bose Music, qui se montre très complète et bien organisée. Elle comporte notamment un égaliseur (qui ne possède toutefois que trois bandes) et permet aussi de créer des modes d’écoute, par exemple pour ajuster finement l’intensité de l’ANC et la combiner avec le mode immersif. Ce dernier, baptisé Immersive Audio, est d’ailleurs censé offrir une scène sonore plus vaste et enveloppante avec de l’audio spatial, mais le rendu est finalement peu naturel. Ce mode permet toutefois de profiter du suivi des mouvements de tête, qui peut se montrer assez amusant.

La meilleure des réductions de bruit

N’y allons pas par quatre chemins : la réduction de bruit active proposée par les Bose QuietComfort Ultra Earbuds est tout simplement excellente. L’annulation des bruits parasites environnants est remarquable ; certes, ce n’est jamais le silence absolu, mais ces écouteurs nous permettent de nous plonger dans une ambiance très calme. Peu de références parviennent à proposer un tel niveau de réduction, c’est dire. Un mode Transparence, appelé ActiveSense, est aussi proposé.

Côté audio, les Bose QC Ultra Earbuds sont équipés d’un système d’autocalibration acoustique appelé CustomTune, qui permet d’adapter leur son aux spécificités des oreilles de l’auditeur. La signature sonore proposée est par ailleurs très fidèle à ce qu’offre généralement Bose : des graves généreux, un son bien punchy et un médium incisif et proéminent dans sa partie haute. Enfin, côté autonomie, nous avons pu utiliser les Bose QC Ultra Earbuds durant 6h10 en stéréo simple, réduction de bruit active (en environnement calme) et avec un volume à 50 %. C’est amplement suffisant, surtout que le boîtier fournit 3 charges supplémentaires à lui seul.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs sans fil du moment.

