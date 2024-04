Xiaomi Redmi Buds 4 Pro : -40 % sur ces écouteurs sans fil pas chers avec réduction de bruit

Xiaomi a récemment lancé les Redmi Buds 5 et Buds 5 Pro, dotés d'une fiche technique promettant monts et merveilles pour un prix inférieur à 100 €. Sur le papier, c'est séduisant, mais n'oublions pas que ce fut également le cas des Xiaomi Redmi Buds 4 Pro avec lesquels nous nous sommes montrés sévères lors d'un test. En ce moment, ces derniers sont à un prix plus correct, à 59,99 euros au lieu de 99,99 euros en boutique officielle.

Dans son catalogue d’écouteurs sans fil, Xiaomi propose une gamme Redmi à l’instar de ses smartphones et de ses montres connectées pour désigner ses modèles d’entrée de gamme. Avec ses Redmi Buds, le constructeur chinois propose des écouteurs à moins de 100 euros, mais dotés d’une fiche technique ponctuée d’arguments plus séduisants les uns que les autres. Toutefois, il vaut mieux lire notre test Frandroid avant de se jeter sur ces Xiaomi Redmi Buds 4 Pro en promotion. En boutique officielle, ils sont disponibles avec une promotion de 40 %.

Les Xiaomi Redmi Buds 4 Pro en quelques points

Un tarif très attractif

Des écouteurs intra-auriculaires confortables

La présence de la réduction de bruit active et du codec LDAC

Au lieu de 99,99 euros habituellement, les Xiaomi Redmi Buds 4 Pro sont maintenant disponibles en promotion à 59,99 euros en boutique officielle.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant les Xiaomi Redmi Buds 4 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Xiaomi Redmi Buds 4 Pro au meilleur prix ?

Des écouteurs labellisés Pro à un tarif très attractif

Pour ses écouteurs pas chers, Xiaomi propose un design classique avec un format intra-auriculaire et des tiges, un style maintes fois éprouvé depuis plusieurs générations et faisant invariablement penser aux AirPods d’Apple. Dans les oreilles, les Xiaomi Redmi Buds 4 Pro tiennent bien en place, surtout que trois tailles d’embout sont fournies pour trouver chaussure à son pied. Ces écouteurs sans fil sont certifiés IP54, autrement dit, ils résistent à la pluie et à la transpiration, ils peuvent donc être portés pour un usage sportif, hormis dans une piscine.

Les Xiaomi Redmi Buds 4 Pro sont dotés d’une surface sensitive au bout des tiges permettant de contrôler la lecture de la piste ou la réduction de bruit active, ce qui est possible aussi sur l’application Xiaomi Earbuds. On y retrouve les fonctionnalités classiques comme la personnalisation des contrôles tactiles, et d’autres plus originales comme faire sonner ses écouteurs pour les retrouver plus facilement. Pour l’autonomie, Xiaomi annonce 9 heures par charge et 36 heures au total, une promesse que nous ne considérons pas comme tenue dans notre test.

Une fiche technique trompeuse ?

Les écouteurs sans fil avec une configuration acoustique à deux voies sont toujours plus nombreux sur le marché et les Xiaomi Redmi Buds 4 Pro en font partie. Avec deux haut-parleurs, l’un pour les aigus et l’autre pour les médiums et les graves, le son est censé être mieux détaillé, mais la signature sonore nous révèle plutôt un fort déséquilibre avec des graves en retrait, des aigus inexistants et des voix trop mises en avant. L’absence d’un véritable égaliseur se fait encore plus cruellement sentir.

Côté Bluetooth, les Xiaomi Redmi Buds 4 Pro sont compatibles avec la norme 5.3, la fonction multipoint et le codec LDAC qui leur confère le label Hi-Res Wireless. Ce dernier est toutefois insuffisant pour rattraper cette pauvre qualité sonore. La réduction de bruit active ne s’en sort pas mieux pour la simple et bonne raison que l’écart entre elle et l’isolation passive est infinitésimale. L’ANC est décevante, même pour cette tranche de prix. Enfin, le mode transparence s’en sort sur une bonne note avec une restitution naturelle, du moins en mode classique. En mode « améliorer la voix », le rendu est désagréable et on perd en fréquences.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur les Xiaomi Redmi Buds 4 Pro.

Afin de comparer les Xiaomi Redmi Buds 4 Pro avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écouteurs sans fil pas chers du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.