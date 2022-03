Dell retire en ce moment plus de 200 € sur son écran gaming QHD de 27 pouces

Besoin d'un écran orienté gaming ? Dell propose un deal particulièrement intéressant : un moniteur 27 pouces profitant d'une fiche technique très alléchante avec un prix qui passe de 531 euros à seulement 299 euros.

Les écrans gaming sont loin d’être les plus abordables : les joueurs doivent souvent attendre de pouvoir bénéficier d’une promotion pour renouveler leur équipement. Le très réputé modèle S2721DGFA de Dell combine tout ce qu’on peut attendre d’un bon écran dédié au jeu. Et c’est le bon moment pour se l’offrir, car Dell propose actuellement une belle offre promotionnelle sur son site officiel grâce à plus de 200 euros de réduction.

Les points forts de l’écran Dell S2721DGFA

Une grande dalle QHD (2560 x 1440) de 27 pouces

Un excellent taux de rafraichissement à 165 Hz

Les technologies NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync Premium Pro

Cet écran 27 pouces dédié au gaming est initialement vendu au tarif de 531 euros par Dell, bien qu'il soit souvent moins cher chez les grandes enseignes d'e-commerce.







Un grand écran de gaming qui fait dans le détail

Le Dell S2721DGFA a tout pour plaire. Avec sa belle dalle de 27 pouces, il saura trouver sa place sur un bureau tout en bénéficiant d’une diagonale suffisamment grande. Les gamers à l’œil exigeant sauront se satisfaire de sa résolution QHD (2560 x 1440 pixels) qui correspond à de la 2K. Dell a d’ailleurs ajouté la fonction ComfortView, qui réduit les émissions de lumière bleue qui entraine de la fatigue oculaire. Par ailleurs, le modèle est certifié VESA DisplayHDR 400, ce qui permet d’afficher plus de détails qu’un écran SDR. Il profite aussi de la technologie IPS, qui restitue des couleurs plus profondes et dynamiques.

Le modèle a en outre été pensé pour être ajusté facilement et rapidement, tout autant sur la hauteur que l’inclinaison. Dell a fait un bel effort sur la finesse des bordures. Si le pied reste un peu imposant, il sera néanmoins parfait pour la stabilité du moniteur. Les boutons de réglage ont eux été astucieusement placés à l’arrière droit de l’écran, pour être cachés tout en étant facilement accessibles. Dell a d’ailleurs ajouté un petit joystick pour naviguer de façon fluide dans les menus. À l’arrière se trouve également un efficace système de dispersion de la chaleur.

Des technologies et des connectiques pensées pour le jeu vidéo

Clairement pensé pour le jeu, le Dell S2721DGFA bénéficie d’un taux de rafraichissement record à 165 Hz, ce qui assurera une fluidité parfaite sur les mouvements affichés et procurera globalement un plus grand confort à l’utilisation. Ce taux est couplé à un temps de réponse exemplaire de 1 ms, pour que chaque action en jeu soit affichée au plus vite. Les technologies intégrées AMD FreeSync Premium Pro et NVIDIA G-Sync règlent quant à elles le problème du tearing qui peut être induit par la synchronisation verticale.

La connectique, de son côté, est large, avec deux ports HDMI 2.0, un Display Port 1.4, une sortie audio 3.5, un port dédié pour casque audio, un port USB 3.0 montant. Dell n’a pas non plus lésiné sur le nombre de ports USB 3.0 descendants, qui sont au nombre de quatre. À noter que le constructeur s’est montré généreux puisqu’un câble HDMI, un câble Display Port et un câble USB seront fournis avec l’écran à l’achat.

