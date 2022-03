Seulement 12 € pour cette carte microSD de 128 Go disponible sur Amazon

Avoir une carte microSD, c'est bien. En avoir une avec une capacité de stockage confortable, c’est mieux. La Transcend de 128 Go est aujourd'hui remisée à 40 % et coûte plus que 12,12 euros.

Transcend est un constructeur taïwanais de matériel informatique proposant un grand catalogue de solutions de stockage. Parmi ses produits, on retrouve ses microSD qui offrent de bons lancements des applications stockées et sont capables d’enregistrer des vidéos jusqu’en 4K. La concurrence peut paraître assez rude, mais Transcend sait mettre en avant ses produits en étant moins cher que les autres, comme c’est aujourd’hui le cas avec sa carte microSDCX 128 Go remisé à près de 40 %.

Cette microSDXC est capable :

De proposer des vitesse de transfert pouvant grimper jusqu’à 95 Mo/s

De lancer rapidement vos applications grâce à sa certification A1

Une compatibilité UHS3 et V30 pour filmer en 4K

Au lieu d’un prix barré à 19,99 euros, la carte microSDXC Transcend d’une capacité de 128 Go est en ce moment disponible en promotion à seulement 12,12 euros sur Amazon, soit près de 40 % de remise immédiate.

Une microSDXC efficace à prix (très) mini

Malgré son prix, la carte microSD Transcend propose de bonnes performances avec une vitesse de transfert allant jusqu’à 95 Mo en lecture et 45 Mo en écriture. Des performances plus modestes que certaines microSD de la concurrence, mais qui n’empêcheront pas de transférer et partager rapidement vos contenus sans difficulté, lors de vos déplacements.

Dotée d’une capacité de stockage de 128 Go, elle vous offre davantage d’espace sur votre appareil nomade pour pouvoir profiter de plus de contenus comme des applications, des jeux, des vidéos, ou des films. Elle vous permettra par exemple d’augmenter le stockage interne un peu faible de votre Nintendo Switch, fixé à 32 Go. Cette carte microSD sera aussi tout à fait adaptée à plusieurs types de smartphones qui n’auraient pas un stockage suffisant et dont un port dédié est intégré. Vous pourrez ainsi télécharger des fichiers volumineux, comme des contenus sur Netflix, ou encore un grand nombre de photos.

Assure un lancement rapide des applications

Si cette référence ne possède pas la certification A2, la microSD Transcend garantit tout même avec sa certification A1, un temps de téléchargement rapide lors de l’installation d’applications et de jeux sur votre appareil tout en gardant de bonnes performances, ce qui est plutôt pratique à l’usage au quotidien.

Avec sa certification UHS 3 et V30, cette microSD vous permet facilement de tourner des vidéos en 4K. Elle est donc parfaite pour s’insérer dans une caméra type GoPro, dans un drone DJI ou dans un appareil photo. Enfin, le constructeur a conçu sa carte microSD pour résister aux chocs, aux températures allant de -25 à 85 degrés, à l’eau et même aux rayons X. Si vous comptez la glisser dans une GoPro ou autre caméra d’action, cette solidité est bien appréciable pour les amateurs d’aventures. Sachez aussi que la carte est fournie avec un logiciel de récupération des données (à télécharger), qui servira en cas de suppression accidentelle de certains fichiers.

