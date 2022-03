Le prix de la Fibre chez Orange chute temporairement à moins de 20 €/mois

Orange fait pleuvoir les promotions en ce moment, même du côté de son abonnement à Internet. En effet, pendant une période limitée, l'offre Livebox Fibre est disponible à seulement 19,99 euros par mois la première année, uniquement pour les nouveaux clients.

Alors qu’il propose déjà ses forfaits 4G et 5G à prix réduit, Orange ne s’arrête pas là côté service et décide de brader également son abonnement à Internet en très haut débit. Il s’agit de l’offre Livebox Fibre, incluant aussi une ligne fixe et un décodeur TV, dont le prix mensuel pendant la première année passe pour la première fois sous la barre symbolique des 20 euros.

C’est quoi la Livebox Fibre ?

La Fibre jusqu’à 400 Mb/s avec la Livebox 5

Un décodeur 4K avec 140 chaînes TV

Les appels illimités vers les fixes

Jusqu’au 6 avril 2022, l’offre Livebox Fibre est aujourd’hui disponible à seulement 19,99 euros par mois pendant un an. L’engagement de 12 mois correspond à la période de promotion, puis le prix passera ensuite à 41,99 mensuels si vous souhaitez conserver votre abonnement.

Vous serez facturé 119 euros si le déplacement d’un technicien est nécessaire pour raccorder votre logement. Comptez également les frais d’activation lié au décodeur TV, qui s’élève à 40 euros. Enfin, Orange s’engage à vous rembourser jusqu’à 150 euros pour les frais de résiliation chez votre opérateur actuel.

La meilleure Fibre du marché à prix réduit

Sosh propose en ce moment une offre un peu moins chère, mais un peu moins complète que celle d’Orange aujourd’hui. Les débits théoriques ne sont déjà pas les mêmes entre les deux, avec 300 Mb/s d’un côté et 400 Mb/s de l’autre, aussi bien en téléchargement qu’en envoi. Cette différence n’est pas négligeable, surtout si vous recevez la vitesse maximale dans votre logement. Quoi qu’il en soit, les infrastructures de l’opérateur historique en France sont d’excellente facture et offre un débit constant, de quoi télécharger très rapidement, regarder en streaming sans perte de qualité ou encore gérer votre installation domotique sans ralentissement.

Cette offre comprend la fourniture d’une Livebox 5 équipée du Wi-Fi 5 et de 4 ports Ethernet. Tout est pilotable très simplement et instantanément depuis l’application Ma Livebox.

Une ligne téléphonique et un décodeur 4K

Qu’il s’agisse de Sosh ou Orange, les deux proposent une ligne téléphonique fixe avec les appels illimités vers les téléphones fixes de France métropolitaine, des DOM et de plus de 100 destinations à l’étranger. Cependant, l’opérateur low cost et sans engagement n’inclut pas par défaut un décodeur, seulement l’accès à une application dédiée pour regarder quelques chaines TV sur smartphone et tablette. Quant à Orange, il ne néglige pas l’offre TV et propose un catalogue de 140 chaînes, dont certaines compatibles 4K UHD, mais surtout la fourniture sur demande d’un décodeur TV lui aussi compatible 4K.

N’hésitez pas à consulter notre prise en main de la Livebox 5 pour en savoir plus sur la box Internet d’Orange.

Comparateur Fibre/ADSL

Si vous souhaitez découvrir d’autres offres Fibre, ou avec de l’ADSL, vous pouvez consulter notre comparateur des meilleures offres du moment.

