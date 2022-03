Monabanq : jusqu’à 120 euros offerts simplement en ouvrant un compte

En cette période creuse côté banques en ligne, Monabanq en profite pour relancer une opération d'acquisition permettant de repartir avec jusqu'à 120 euros de prime à l'ouverture d'un compte.

C’est le retour des offres limitées ce week-end chez Monabanq. La banque en ligne propose en ce moment la possibilité d’obtenir une prime à l’ouverture d’un montant maximum de 120 euros en cumulant une prime offerte, quel que soit le compte choisi, et une autre en fonction de la carte que vous voulez.

Un compte chez Monabanq, c’est quoi ?

Pas de condition de revenu

Carte Visa accessible à partir de 2 euros/mois

Une application complète et intuitive

En ce moment, cette offre de Monabanq vous permet d’obtenir une prime totale de 120 euros pour l’ouverture d’un compte avec une carte bancaire. Cette offre est uniquement disponible pour les nouveaux clients.

L’expérience d’un grand groupe bancaire dans une banque en ligne

Monabanq est une filiale du Groupe Crédit Mutuel-CIC. Grâce à cela, la banque en ligne bénéficie de tout le savoir-faire de l’établissement bancaire historique. Quel que soit votre choix d’offre, vous bénéficiez de retraits et paiement illimités dans la zone euro ainsi que la possibilité d’effectuer des dépôts de chèques dans les distributeurs du Crédit Mutuel et du CIC. Par ailleurs, la banque propose un IBAN français, ce qui est toujours un plus.

En ce qui concerne les offres , elles sont au nombre de 4 : L’offre Pratiq vous donne droit à une carte Visa et les services précédemment cités pour 2 euros par mois. L’offre Pratiq +, pour 3 euros par mois, donne accès à un chéquier, à une autorisation de découvert ainsi que quelques dépôts et retraits gratuits en France et en Europe. C’est à partir de l’offre Uniq à 6 euros par mois que la banque propose des prestations pensées pour les voyageurs comme la mise en place de 50 paiements et 25 retraits gratuits en zone euro en plus des assurances Visa complémentaires comme la couverture des achats sur Internet, par exemple. Enfin, l’offre Uniq+ à 9 euros par mois correspond au palier maximum et propose en plus des options précédentes, une absence de commissions de change et un niveau d’assurance plus important. Pour toutes ces offres, vous avez le choix de la carte Visa, celle-ci peut être à autorisation systématique, Classique ou Premier.

Une application qui vous fera oublier votre conseiller

L’application Monabanq, disponible sur iOS et Android, est assez simple et intuitive à l’utilisation. Cette dernière permet de piloter son compte très facilement en permettant les virements depuis n’importe quel autre compte, de manière instantanée ou non.

La catégorisation des dépenses est également disponible tout autant que la géolocalisation des distributeurs CIC à proximité. On note cependant toujours l’absence des services de paiements comme Google Pay et Apple Pay puisque seul Paylib est disponible.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Monabanq, n’hésitez pas à consulter notre avis complet.

Comment bénéficier de l’offre de Monabanq ?

Pour pouvoir bénéficier de l’offre en cours, vous devez renseigner toutes les informations possibles sur le formulaire d’inscription, renseigner les informations bancaires de votre établissement régulier et effectuer un premier virement sur le nouveau compte Monabanq – une fois celui-ci créé. Quand vous recevrez votre carte, il faudra, lors des 8 premiers mois, effectuer 10 opérations bancaires chaque mois. Vous serez crédité de 10 euros par mois si les conditions sont remplies, pour un total de 80 euros donc. Les 40 euros restants seront appliqués dans le cas d’un choix d’une carte VISA Premier et sont crédités le mois suivant la souscription, si les mêmes conditions ont été validées jusque-là. Retrouvez les conditions complètes chez Monabanq.

