La Société Générale fête le printemps avec 130 € offerts pour l’ouverture d’un compte

La Société Générale met une nouvelle fois en avant son offre en ligne Sobrio avec cette prime pouvant aller jusqu'à 130 euros simplement en ouvrant en compte.

Décidément très adepte des saisons, la partie banque en ligne de la Société Générale profite de la montée des températures pour remettre une couche en termes de prime à l’ouverture. Cette fois-ci c’est pas moins de 130 euros de prime qu’il est possible d’obtenir simplement en ouvrant un compte Sobrio et ce, quel que soit le niveau de carte. En voilà une bonne raison d’avoir attendu le printemps.

Un compte Sobrio chez Société Générale c’est…

Une carte Visa comprenant ses assurances

Un conseiller bancaire dédié

0 € de frais de tenue de compte

Jusqu’au 24 mars 2022 à minuit, l’ouverture d’un compte Sobrio chez la Société Générale vous octroie une prime de bienvenue en deux fois : 80 euros virés sur votre compte et 50 euros supplémentaires ssi vous souscrivez gratuitement au service de domiciliation, soit 130 euros au total.

Un compte dans un grand groupe bancaire tout en sobriété

La Société Générale propose des comptes en ligne baptisés Sobrio. Ces derniers qui disposent des avantages des offres en ligne tout en proposant le savoir-faire d’une grande banque française sans avoir à passer chez son conseiller tous les week-ends pour mieux gérer son budget.

Sobrio, c’est 3 types de comptes et de cartes. La première avec une carte Visa Evolution à 7,20 euros par mois proposant les assurances classiques, une tenue de compte classique et les paiements gratuits en Europe. La seconde offre propose une carte VISA classique avec des assurances plus poussées comme les assistances médicales à l’étranger ou les assurances contre la fraude. Cette carte est accessible à partir de 7,90 euros par mois si vous avez plus de 30 ans (à 3 euros par mois si vous avez entre 18 et 24 ans et 5,52 euros par mois pour les 25-29 ans), autant dire qu’il s’agit là d’un meilleur deal que la première carte. Et enfin le dernier palier comprend une carte Visa Premier avec un niveau maximum de protection et d’assurances en plus des avantages Sobrio, comme la gratuité de la tenue de compte ou la personnalisation de sa carte. Cette dernière offre est accessible à partir de 14,90 euros par mois.

Une application digne des meilleures de sa catégorie

L’application Société Générale compatible iOS et Android fait aussi partie de l’expérience bancaire Sobrio, et il faut dire qu’elle fait très bien le job. En plus d’être très complète, avec ses fonctionnalités pratiques elle est visuellement réussie et plutôt réactive.

Elle permet même l’agrégation de comptes externes permettant de mieux gérer ses dépenses et autres imprévus depuis un seul endroit. On apprécie aussi la compatibilité avec les modes de paiement mobile sans contact comme Apple Pay ou Paylib, même si Google Pay manque encore à l’appel.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis sur la banque Société Générale.

Comment obtenir la prime de 130 euros en ouvrant un compte chez la Société Générale ?

À l’ouverture du compte sobrio, vous recevez une première prime sous forme de virement sur le compte (80 euros) suite à la réalisation d’au moins 5 paiements par carte durant les trois premiers mois suivant l’ouverture effective. Dans un second temps, les 50 euros supplémentaires sont offerts suite à la souscription au service d’aide à la mobilité bancaire. Il s’agit d’un service de la Société Générale lui permettant d’effectuer elle-même le changement d’établissement bancaire. . Ce montant est versé sur le compte après les 3 premiers mois d’ancienneté du compte.

