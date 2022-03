Les forfaits mobile allant de 10 à 80 Go sont à prix riquiqui chez cet opérateur

Toujours dans les bons coups, Cdiscount mobile profite de la relative accalmie du secteur pour avancer ces nouvelles offres : de 10 à 80 Go à partir de 3,99 euros par mois pendant un an.

Souvent sur les starting-blocks en termes de promo sur les forfaits mobile sans engagement, Cdiscount Mobile en remet aujourd’hui une couche en annonçant sa nouvelle série limitée. Et il y a clairement du lourd avec forfaits aux prix très bas et ne faisant pas l’impasse sur les Go : 10, 20 , 60 et 80 Go allant de 3,99 à 6,99 euros par mois pendant un an.

Que proposent ces forfaits chez Cdiscount Mobile et Auchan Telecom ?

Les prix (très) bas pendant un an

Les appels/SMS/MMS illimités

de 10 à 80 Go de données en France

Cette nouvelle offre de Cdiscount dévoile 4 forfaits à prix très avantageux : 10 et 20 Go pour 3,99 et 4,99 euros par mois (9,99 euros mensuels par la suite) , 60 et 80 Go pour 5,99 et 6,99 euros par mois ( 11,99 et 13,99 euros mensuels par la suite). Ces 4 forfaits sont sans engagement et sont disponibles jusqu’au 17 mars 2022.

Une série de forfaits adaptés à chaque usage

Avant d’aborder chaque forfait un par un, Cdiscount Mobile propose bien des forfaits avec les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français.

Concernant la data, on retrouve des forfaits dont les données sont à utiliser partout en France. Les premiers forfaits de 10 et 20 Go sont pensés pour les usages plus modestes et aux adeptes des réseaux Wi-Fi. Cela reste néanmoins suffisant pour profiter de quelques usages comme la navigation sur les réseaux sociaux et un peu de vidéo en streaming.

Les deux autres forfaits sont en effet bien plus fournis et passent à 60 à 80 Go. Avec autant de Go à disposition, vous aurez donc loisir de profiter d’internet sur votre mobile sans réelle limitation, surtout concernant le streaming de vidéo.

La 4G en France, mais aussi à l’étranger

En plus de la quantité de données 4G valables en France, Cdiscount mobile prévoit aussi des enveloppes de Go à utiliser à l’étranger. 2trangement, c’est le forfait de 10 Go qui est le plus fourni avec 13 Go valables en ROM et en Europe. On passe ensuite à 7, 8 et 9 Go pour les forfaits de 20, 60 et 80 Go. Notre que ces enveloppes ne sont pas proposées en plus et sont décomptées du forfait de base.

Comment conserver mon numéro ?

Quelle que soit l’offre choisie, Il est d’abord nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription !

Afin de découvrir les autres offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des meilleurs forfaits 4G sans engagement !

