L’offre Cdiscount est très alléchante pour ce laptop gaming (RTX 3070 + Ryzen 7)

Si vous voulez un PC portable avec une configuration puissante pour un prix raisonnable, Cdiscount a l'offre qu'il vous faut. Sur le site du revendeur français, on peut en effet y apercevoir le très puissant HP Omen 15 passer à 1 199 euros grâce à une ODR.

Pour jouer idéalement sur PC portable, de nombreuses marques proposent depuis l’année dernière des configurations faisant la part belle aux performances grâce à l’intégration des dernières cartes graphiques mobiles RTX de Nvidia, mais les prix sont bien plus intéressants aujourd’hui qu’en 2021. C’est actuellement le cas du HP Omen 15-en1037nf qui est proposé avec une très belle offre de remboursement pour diminuer la facture finale.

La fiche technique du HP Omen 15

Un écran de 15,6 pouces en définition Full HD à 144 Hz

Une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070

Un processeur AMD Ryzen 7 5800H

16 Go de RAM et 512 Go de SSD

En incluant une souris avec le PC portable HP Omen 15-en1037nf, Cdiscount facilite les choses pour l’ODR qui permet de recevoir un remboursement de 120 euros pour l’achat combiné d’un laptop avec un accessoire. Le tout revient donc aujourd’hui au super prix de 1 199 euros.

Le puissant combo Nvidia + AMD

Si les processeurs Intel Core sont très puissants et souvent équivalents à ceux d’AMD dans les benchmarks, il faut avouer que les Ryzen se débrouillent un peu mieux lorsqu’il s’agit de faire tourner des jeux vidéo gourmands, d’autant plus lorsqu’ils sont couplés à la puissance de calcul d’une carte graphique de chez Nvidia. Avec le HP Omen 15-en1037nf équipé d’un Ryzen 7 5800H et d’une RTX 3070, vous aurez alors un PC portable avec une configuration très performante pour lire tous les triple A du moment dans les meilleures conditions graphiques.

Pour assurer une bonne fluidité au niveau de l’expérience utilisateur, ce laptop se dote de 16 Go de RAM et, surtout, d’un SSD NVMe au format M.2 avec une capacité de stockage. Ce dernier permet tout simplement de profiter d’une rapidité d’exécution agréable pour vos applications et jeux, de même pour le système d’exploitation installé sur la machine qui se lancera en quelques secondes. Le HP Omen 15 tourne de base sous Windows 10, mais vous pourrez passer gratuitement à Windows 11 via une mise à jour.

Un laptop gaming endurant

Le design du PC portable de HP est assez classique et a la particularité d’être plutôt compact par rapport à la concurrence avec une épaisseur de seulement 2,29 cm et de fines bordures autour de l’écran. Cependant, c’est tout de même une belle bête avec ses 2,46 kg sur la balance. Outre les composants, il faut aussi prendre en compte les ventilateurs et tout le système de refroidissement pour conserver de bonnes performances, mais attendez-vous à ce qu’il soit particulièrement bruyant lorsque beaucoup de ressources sont sollicitées.

Quand on parle de PC portable dédié au gaming, la norme est maintenant d’intégrer une dalle au minimum en Full HD et un taux de rafraichissement à 144 Hz, ce qui propose évidemment le Omen 15-en1037nf, dans une diagonale de 15,6 pouces. On peut également noter la présence d’un filtre anti-éblouissements et un taux de réponse de 7 ms. En revanche, la norme des laptops pour le jeu vidéo n’est pas de proposer une grosse autonomie, et pourtant HP annonce tout de même une endurance de 9 heures (en lecture vidéo). La charge rapide via USB-C est d’ailleurs de la partie pour récupérer rapidement des pourcentages.

Quel laptop gaming choisir ?

Afin de découvrir les références que l’on recommande chez Frandroid pour jouer sur PC, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs laptops gaming en 2022.

