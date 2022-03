Le TV 4K de Philips en 70 pouces avec Ambilight est à -25 % chez la Fnac

Envie de vous offrir un immense téléviseur, 4K qui plus est ? Phillips propose un excellent modèle de 70 pouces, avec la technologie Ambilight, du grand luxe quoi ! Et la Fnac s'occupe de le proposer en ce moment à un tarif très intéressant : 899 euros au lieu de 1 199 euros.

Phillips s’essaye aux téléviseurs depuis un certain temps maintenant, avec un certain succès. Le modèle 70PUS8546 « The One » du constructeur néerlandais est une immense TV haut de gamme de 70 pouces, avec une définition 4K et la fonction Ambilight à la clé. Si vous avez toujours rêvé d’avoir un téléviseur en accord avec votre salon, c’est le bon moment de craquer, puisque la Fnac propose 25 % de réduction. La TV 4K de Phillips profite ainsi d’une jolie baisse de prix de 300 euros.

Ce qu’il faut retenir du TV Philips The One

Une grande diagonale de 70 pouces LED et 4K UHD

Compatible Dolby Vision et Dolby Atmos

Fonction Ambilight sur 3 côtés pour une immersion totale

Un téléviseur 4K de 70 pouces proposé à moins de 900 euros, ça arrive de temps à autre. C’est le cas en ce moment pour le modèle 70PUS8546 de Philips, qui s’affiche à 899,99 euros au lieu de 1199 euros.

Un immense écran immersif

70 pouces, cela correspond à une diagonale de 177 cm. Autant dire que ce modèle fait une certaine taille : il faudra avoir une place et un salon en conséquence. Philips a créé un design épuré, avec des bords fins et des pieds discrets, ajustables qui plus est. Vous pourrez ainsi loger facilement une barre de son dessous. Le cadre se fait donc vite oublier, au profit du seul écran et de la profondeur de son affichage. Pour l’immersion, Philips mise aussi sur Ambilight, sa technologie maison, qui diffuse des halos colorés en fonction du contenu, sur trois côtés, grâce à des LED intelligentes. Ambiance garantie lors des sessions cinéma de nuit.

L’écran en lui-même s’appuie sur la technologie LED et offre une résolution 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels). Il est en outre compatible avec la plupart des HDR (HDR10+ et Dolby Vision). Vous pourrez en outre profiter du son spatialisé grâce au Dolby Atmos qui renforcera encore l’immersion.

La simplicité de l’interface Android TV

Côté interface, le téléviseur 70 pouces de Philips tourne sous Android TV, ce qui est un bel atout. Vous avez ainsi accès en quelques clics de télécommandes à de très nombreuses applications via le Play Store de Google, dont les services de SVoD les plus connus : Netflix, Prime Video, MyCanal ou Disney+.

La fonctionnalité Chromecast est d’ailleurs intégrée, pour envoyer facilement un contenu en lecture depuis son smartphone. Google Assistant est bien entendu aussi de la partie (une touche est intégrée directement sur la télécommande), ainsi que Amazon Alexa. La connectivité est d’ailleurs assurée avec les enceintes connectées Echo.

Côté connectique, on retrouve notamment du HMDI 2.1. Le téléviseur prend en charge la technologie VRR, qui améliore la fluidité des images, ce qui est une bonne chose pour les jeux vidéo. On regrettera néanmoins la fréquence de rafraîchissement plafonnée à 50 Hz, qui ne permettra donc pas de profiter de la 4K@120fps avec la PS5 et la Xbox Series X. Il y a aussi des ports USB, une sortie audio optique, ainsi qu’une prise Ethernet.

