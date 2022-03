Asus Zenbook 13 OLED : un ultrabook performant avec plus de 30 % de réduction

Avec des finitions soignées, une fiche technique excellente et un écran de 13,3 pouces, ce ZenBook OLED EVO 2 est un PC portable intéressant qui le devient encore plus en ce moment en étant proposé à 1 109,99 euros au lieu de 1 599,99 euros.

Avec l’Asus Zenbook OLED EVO 2 ainsi que l’ensemble de sa gamme Zenbook, le constructeur taïwanais tente toujours plus de s’imposer le marché des ultras portables pensés pour la productivité. Ce modèle de 13,3 pouces en est un très bon représentant et on le retrouve moins cher avec près de 500 euros de réduction sur son prix.

Les points forts du ZenBook OLED d’Asus

La qualité de l’écran OLED Full HD

Son poids de seulement 1,1 kg

Le combo i7-1165G7 + 16 Go de RAM + SSD 512 Go (GPU Intel Iris Xe)

La bonne autonomie couplée à la charge rapide

Au lieu d’un prix barré à 1 599,99 euros, l’ultrabook Asus ZenBook EVO 2 est actuellement en promotion à 1 109,99 euros. Cela revient à faire 480 euros d’économie sur la facture. Il est également disponible au même prix chez Darty.

Un laptop léger, avec un sublime écran…

Ce qui frappe en premier lieu lorsque l’on voit cet Asus ZenBook 13 OLED, c’est son design. On ressent le savoir-faire du constructeur, qui propose une conception sobre et élégante très réussie. Il impressionne aussi par son faible encombrement. Avec 1190 grammes sur la balance pour 1,39 cm d’épaisseur, ce PC portable de 13,3 pouces propose un format compact et léger qui se glissera donc aisément dans un sac et sera le compagnon de route idéal. D’ailleurs son châssis tout en finesse n’est pas pauvre en connectique, on retrouve deux ports USB-C Thunderbolt 4, un port HDMI 2.0, un port USB 3.2 Gen 1 et la présence d’un lecteur de carte Micro-SD vient compléter le tout.

Mais la grande force de cet ultrabook c’est bien son écran. En effet, Asus propose pour la première fois sur sa gamme ZenBook une dalle OLED. Elle affiche une définition Full HD de 1920 x 1080 pixels, avec des couleurs vives et brillantes, tout en proposant des noirs profonds, assurant un très bon contraste et une bonne gestion de luminosité. En plus de procurer une bonne qualité d’image, le modèle EVO 2 arbore d’autre part un cadre fin et rapport screen-to-body de 88 % pour une expérience visuelle plus immersive. Et comme d’habitude, Asus n’oublie pas de proposer sur le clavier le fameux NumPad, un pavé tactile qui se transforme en pavé numérique grâce à un réseau de LED. Ce laptop dispose également d’un système charnière bien pensée qui surélève le clavier pour incliner le clavier et permettre un meilleur confort de frappe.

Ainsi qu’une configuration (très) musclée

Malgré son format compact, le constructeur taïwanais n’a pas délaissé la fiche technique de son ultrabook et assure une bonne puissance. Ce PC portable embarque un processeur Intel Core i7-1165G7 pouvant monter jusqu’à 4.7 GHz, 16 Go de RAM au format LPDDR4X et un stockage de 512 Go en SSD via un module NVMe. Avec une telle configuration, l’ultrabook se comporte comme un charme, que ce soit pour de la bureautique ou bien pour faire tourner des applications plus poussées. Le ZenBook est réactif et performant, mais sera très vite limité pour une utilisation poussée en gaming. Il intègre un chipset graphique Intel Iris Xe, qui permet tout de même de faire tourner quelques jeux eSport et 2D de manière très correcte — de quoi ravir certains joueurs occasionnels. Les connexions sans fils sont quant à elles assurées par la présence du Wifi 6 et du Bluetooth 5.0.

Pour finir, l’un des derniers points forts et pas des moindres de ce Zenbook, c’est qu’il dispose d’une charge rapide. En seulement 49 minutes, vous récupérez 60 % de batterie. Et si vous oubliez votre chargeur, sachez qu’Asus promet un PC portable endurant, capable de tenir jusqu’à 13 heures grâce à sa batterie de 67 Wh. Sachez que ce laptop tourne sous Windows 11 nativement.

