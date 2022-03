Ce petit vidéoprojecteur Full HD en promotion à 139 € est une belle surprise

Si vous recherchez un vidéoprojecteur compact proposant une bonne qualité d'images et pour un prix abordable, nous vous recommandons aujourd'hui sans hésitation le Wanbo T2 Max. Grâce à cette offre exclusive chez AliExpress, il ne coûte que 139 euros.

Dans la catégorie des vidéoprojecteurs vraiment pas chers, il n’y a pas beaucoup de références qui valent le coup. Cependant, le Wanbo T2 Max se démarque des autres grâce à une belle fiche technique pour le prix auquel il est proposé aujourd’hui. À vrai dire, c’est un produit que j’utilise depuis quelques mois et j’affirme que c’est clairement un achat que vous ne regretterez pas si vous n’avez pas le budget pour un vidéoprojecteur premium.

Le Wanbo T2 Max, c’est quoi ?

Un vidéoprojecteur léger et compact

Une image en Full HD jusqu’à 120 pouces

Une connectique complète (port USB, HDMI, etc.)

Au lieu d’un peu plus de 160 euros chez AliExpress, le Wanbo T2 Max est aujourd’hui disponible au bon prix de 139 euros en utilisant le code promo SDFRP036. Si vous voulez le petit trépied en supplément, il faudra débourser seulement 5 euros de plus.

Un vidéoprojecteur petit, mais performant

Le Wanbo T2 Max n’est pas aussi compact qu’une cannette de soda comme peut l’être le Nebula Capsule, mais ses dimensions sont tout de même assez discrètes avec seulement 15 cm de hauteur, 11 cm de largeur et 12,5 cm de profondeur. Même son poids n’est pas si excessif que ça, car il ne dépasse pas le kilogramme sur la balance. Tout cela fait qu’il trouve aisément sa place sur un meuble ou une table, et surtout qu’il est facilement transportable, bien qu’il ne fonctionne pas sur batterie. En effet, un câble d’alimentation est fourni avec pour le brancher à une prise murale.

Cependant, ne vous laissez pas avoir par son design mignon et minimaliste, puisque ce vidéoprojecteur est capable de projeter une image en Full HD, soit 1 920 x 1 080 pixels, allant jusqu’à 120 pouces si vous le positionnez entre 2 à 3 mètres d’un mur blanc. La taille peut aussi descendre au minium à 40 pouces en le plaçant à moins de 1,5 mètre. L’image est plutôt de bonne qualité, surtout qu’il est possible de la calibrer à votre souhait via la molette et aussi de la positionner au mieux depuis les paramètres, ce qui est très pratique si la surface sur laquelle le Wanbo T2 Max est posé n’est pas parfaitement droite.

De nombreuses possibilités d’utilisation

Selon la marque, le vidéoprojecteur embarque une ampoule LED de 150 ANSI avec une durée de vie allant jusqu’à 20 000 heures. Ce dernier point est très honorable pour la longévité de l’appareil, mais la luminosité peut paraître un peu faiblarde. Ceci étant dit, c’est amplement suffisant pour la projection d’un film dans le noir complet, et dans les faits l’image reste encore correcte même si une petite lampe de chevet est allumée dans la pièce. En revanche, ne comptez pas l’utiliser en plein jour.

Notez ensuite qu’il intègre un système de dissipation thermique pour éviter les surchauffes, avec pour seul défaut un bruit assez assourdissant quand vous ne diffusez pas du contenu. En effet, lorsque vous regarderez un film ou une série, les deux haut-parleurs de 3 W chacun couvriront cette gêne pour complètement l’oublier. De plus, vous pourrez même brancher une barre de son ou une enceinte externe via le câble jack de 3,5 mm pour un meilleur rendu sonore. Côté connectique, on retrouve également un port USB pour stocker votre collection de vidéos, ainsi qu’un port HDMI pour brancher une console, ou plus intéressant, une box Android TV.

Le Wanbo T2 Max propose déjà une interface Android avec la possibilité de télécharger des applications comme Netflix ou YouTube, mais il faut avouer que celle-ci est un peu vieillotte et n’offre pas la plus basse latence possible. Pour une expérience cinéma au poil, on vous conseille vivement de brancher un Xiaomi Mi TV Stick ou une Mi Box S, par exemple. J’ai opté pour ce dernier choix et c’est clairement le jour et la nuit. L’interface est fluide et à jour, avec surtout une image sans saccade.

Quel vidéoprojecteur choisir ?

Afin de comparer ce Wanbo T2 Max avec d’autres références sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vidéoprojecteurs en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.