Cet écran incurvé de 27 pouces (1440p, 165 Hz et 1 ms) est à moitié prix

Si vous recherchez un écran de bonne qualité pour jouer à des jeux vidéo dans les meilleures conditions possible sur PC, le BenQ MOBIUZ devrait mettre tous les gamers d’accord, d'autant plus que ce dernier est actuellement à 299 euros au lieu de 599 euros sur Amazon.

Pour profiter pleinement de vos sessions gaming, il est essentiel de disposer d’un setup complet, où l’écran est un élément central et principal. Embarquant toutes les caractéristiques techniques nécessaires pour satisfaire les pro gamers, l’écran BenQ Mobiuz EX2710R améliore aujourd’hui son rapport qualité-prix grâce à une belle réduction de 300 euros sur son prix habituel.

Ce qu’il faut retenir du BenQ Mobiuz

Un écran incurvé en définition QHD à 165 Hz

Un temps de réponse rapide, seulement 1 ms

La compatibilité avec AMD FreeSync Premium Pro

Affiché à 599 euros habituellement, l’écran PC BenQ Mobiuz (EX2710R) coûte aujourd’hui 299 euros sur Amazon. C’est une belle remise de 50 %, à saisir rapidement.

Retrouvez l'écran PCBenQ Mobiuz à 299 € sur Amazon

Un écran immersif, avec une définition irréprochable

Un écran gaming peut faire la différence lors de vos parties. Le constructeur BenQ propose alors une dalle VA de 27 pouces légèrement incurvée, à hauteur de 1000R, pour favoriser l’immersion en jeu. Ce format s’avère très confortable et adapté à une large variété d’applications, allant de la bureautique au gaming.

Le design de cet écran est assez minimaliste avec un cadre aux bords fins sur 3 côtés pour favoriser un minimum l’immersion lors de vos parties. Au niveau de la résolution, on retrouve une définition QHD 2560 × 1440 pixels. Une résolution très appréciée des joueurs et joueuses PC, car elle permet de bénéficier d’une qualité d’image excellente avec des couleurs vives et bien détaillées.

Conçu pour le gaming

Avec un taux de rafraîchissement 165 Hz, le moniteur devrait largement suffire à de nombreux gamers désireux d’accroître leurs performances ou tout simplement de gagner en confort. Ce moniteur sera donc efficace pour jouer dans de bonnes conditions et obtenir un gameplay fluide en toute circonstance. Tout est pensé pour offrir une excellente expérience de jeu sur cet écran, notamment avec son temps de réponse de seulement 1 milliseconde, idéal pour toujours être au bon timing dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes.

Et ce n’est pas tout, ce moniteur est également compatible avec la technologie AMD FreeSync Premium Pro, ce qui vous permettra d’éviter les problèmes de tearing, traduit par les déchirements et saccades de l’image au court de vos parties. Quant à la connectique de cet écran, elle est plutôt complète avec deux ports USB, une entrée DisplayPort, une entrée HDMI et une prise casque.

