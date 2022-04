C’est un prix dérisoire pour ce TV 4K de LG en 86 pouces (100 Hz et HDMI 2.1)

Le modèle 86UP80006 de LG ne fait pas partie des références OLED et haut de gamme de la marque, mais ce téléviseur a le mérite de proposer une très (très) grande diagonale pour un prix vraiment pas excessif par rapport à la concurrence. En ce moment chez Boulanger, on le trouve à 1 251 euros au lieu 2 290 euros grâce à un code promo.

Si l’on ne peut pas vraiment comparer ce TV LG 86UP80006 avec les dernières références OLED de la marque sud-coréenne en 2022, on peut tout de même faire un rapprochement au niveau tarifaire. C’est simple, pour moins cher que le prix du nouveau LG OLEDC2 en seulement 42 pouces, vous pouvez avoir aujourd’hui cet immense téléviseur 4K de 86 pouces. A vous maintenant de savoir si vous préférez obtenir une meilleure qualité d’images ou une beaucoup plus grande taille d’écran.

C’est quoi le LG 86UP80006 ?

Un téléviseur LED en 4K d’environ 217 cm

Compatible 4K@120fps via le port HDMI 2.1

L’interface WebOS avec une fonction AirPlay 2

Au lieu d’un prix barré de 2 290 euros, le TV LG 86UP80006 est aujourd’hui disponible en promotion à « seulement » 1 251 euros chez Boulanger en utilisant le code promo BIG10 avant de procéder au paiement de votre commande.

Une belle fiche technique pour le prix

Le LG 86UP80006 est un téléviseur à rétroéclairage LED sur une dalle IPS LCD de 86 pouces, soit 217 centimètres. Vous ne bénéficierez alors pas des meilleurs angles de vision, mais vous profiterez tout de même d’une image en 4K (3 840 x 2 160 pixels) avec même une compatibilité HDR et Dolby Vision. Ces deux technologies sont assez similaires et permettent d’augmenter le niveau de contraste dans l’image avec des contenus compatibles. Le processeur Alpha 7 Gen 4 n’est plus tout jeune, mais il permettra tout de même de traiter l’image artificiellement et d’upscaller en UHD n’importe quel type de sources.

Même le gaming est à l’honneur avec ce téléviseur. La présence des deux ports HDMI 2.1, combinée à la dalle rafraichie à 100 Hz, offre la possibilité de brancher votre PlayStation 5 ou votre Xbox Series X et de profiter du sacro-saint 4K à 120 images par seconde sur les jeux autorisant cette fréquence d’affichage. Vous profiterez même du mode ALLM pour réduire au maximum la latence. Le VRR est absent, mais LG propose en remplacement un optimisateur de jeu afin que l’algorithme travaille l’image en temps réel pour un meilleur rendu.

Web OS : la bonne interface

Si certains modèles de TV pas chers embarquent une interface peu flatteuse qui rendent bien souvent l’expérience utilisateur médiocre, ce n’est pas le cas des téléviseurs LG. Pas besoin d’acheter une box à côté avec ce modèle donc, puisque vous bénéficierez de l’excellente interface webOS 6.0. Celle-ci est très fluide et propose toutes les applications phares via le store dédié, avec même la possibilité d’envoyer du contenu depuis votre smartphone/tablette via AirPlay 2 ou Miracast. Tout est contrôlable avec la Magic Remote, une télécommande proposant une détection de mouvement en plus des boutons classiques. Notez également que ce téléviseur est compatible avec les principaux assistants vocaux que sont Amazon Alexa et Google Assistant.

Comment bien choisir son TV ?

Si vous ne savez toujours pas vers quoi vous diriger, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide dédié pour trouver tous les conseils dont vous avez besoin pour l’achat de votre futur téléviseur.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.